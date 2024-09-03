Итальянская бегунья-трансгендер Петрилло не смогла выйти в финал Паралимпиады
Итальянская бегунья-трансгендер Валентина Петрилло не смогла выйти в финал Паралимпийских игр в Париже в беге на 400 метров.
50-летняя Петрилло выступает в категории T12 для атлетов с нарушением зрения. В полуфинале она показала шестое время среди восьми участниц – 57,58 секунды, что стало ее личным рекордом. Но в заключительную стадию прошли лишь четверо.
Также в полуфинале выбыла россиянка Анна Кулинич-Сорокина с пятым результатом (56,55). Лучшее время – у кубинки Омары Дюранд (54,77).
Петрилло – первая спортсменка-трансгендер в истории Паралимпиад. В Париже она также выступит на дистанции 200 метров.
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