Паралимпиец Сафронов об украинце Цветове: «Он общается с нами нормально, просто на камеру этого не делает»

Российские паралимпийцы рассказали об общении с украинцем Цветовым

Украинец Игорь Цветов выиграл забег на 100 м (категория Т35) на Паралимпиаде в Париже, россияне Артем Калашян и Дмитрий Сафронов завоевали серебро и бронзу.

– Вас удивило, что украинец так оторвался?

Сафронов : Нет. А что? Он бежал так на прошлой Паралимпиаде. Просто я тогда был чуть лучше готов и победил, показал свое время.

Открою вам секретик – еще два месяца назад я лечился и вообще не бегал. У меня колено просто не разгибалось. Это сейчас меня в порядок привели благодаря медицинскому штабу, тренеру и всем я подлечился более‑менее. И вот добежал до третьего места, чему несказанно рад.

– Только что украинец мимо вас в микст‑зоне прошел, но даже вас по плечу не хлопнул.

Сафронов : Да он общается с нами нормально, как и со всеми спортсменами. Просто на камеру этого не делает. Мы удачи ему пожелаем. Победил – молодец. Значит, сегодня был лучше.

Калашян : Я ему тоже удачи пожелаю.

Сафронов : Он же не из Западной, а с Восточной Украины. Там более лояльны к нам, будем честны. У нас соперничество только на дорожке. В остальном – мы же не политики, а спортсмены. Мы делаем свое дело. Мы тренируемся, выступаем, у нас сегодня даже переполненные трибуны есть.

«Кто-то видит неуважение к конкурентам, а кто-то – уважение к Украине». Неловкое фото на Паралимпиаде-2020 – украинец не встал рядом с нашими