Депутат Свищев: «ООН пора вмешаться в то, что происходит на Играх в Париже – от оскорбления чувств христиан до ограничения работы СМИ»
Депутат Свищев призвал ООН вмешаться в происходящее на Олимпиаде в Париже.
Оргкомитет Игр отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.
«Это нарушение прав человека и свободы СМИ. Выглядит как форменное издевательство. Думаю, что ООН пора вмешаться в то, что происходит на Играх в Париже. От оскорбления чувств христиан всего мира до ограничения работы СМИ. На мой взгляд, пока это самая токсичная Олимпиада за последнее время», – сказал Дмитрий Свищев.
В оргкомитете Парижа-2024 заявили, что 86% французов считают церемонию открытия Олимпиады успешной.
«Что мы должны были ожидать от МОК? Что они скажут, что 88% не одобряет увиденное? Эта церемония – полное безумие и конец всего, что связано со спортом и олимпийским комитетом. Если МОК считает, что это качественная церемония открытия, которая пропагандирует идеалы и спорт, то пора задуматься, то ли руководство возглавляет олимпийское движение.
Я был несколько шокирован увиденным. Я не понимаю, в здравом ли уме люди это придумали? Для какого-то ночного клуба с определенной направленностью, наверно, это годится. Но не для людей, которые ждут красивого спортивного праздника.
Если все так замечательно, как они пишут, и 88% зрителей действительно заявили, что им понравилось открытие Олимпиады, то зачем удалять видео?
Сейчас у французских организаторов есть время пересмотреть режиссуру церемонии закрытия, чтобы не было еще хуже. Что они там сделают? Чертей на улицу выгонят? На это смотрят дети и юные спортсмены. Не знаю, какие ценности пропагандируют олимпийские чиновники», – цитирует Свищева «СЭ».
Хотя б одним глазком.
А вообще церемония вполне Олимпийская. Вполне в духе греческих богов, им б такое понравилось
Можете передать боссу, чтобы он на ближайшие пару недель прикрыл свой речевой орган?
Спасибо!
Так и чему здесь удивляться? Какое ООН что-то будет вякать?