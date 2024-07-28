Депутат Свищев: «ООН пора вмешаться в то, что происходит на Играх в Париже – от оскорбления чувств христиан до ограничения работы СМИ»

Теги МОК открытие Дмитрий Свищев ООН Олимпиада-2024 ТАСС религия Легкая атлетика

Депутат Свищев призвал ООН вмешаться в происходящее на Олимпиаде в Париже.

Оргкомитет Игр отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.

«Это нарушение прав человека и свободы СМИ. Выглядит как форменное издевательство. Думаю, что ООН пора вмешаться в то, что происходит на Играх в Париже. От оскорбления чувств христиан всего мира до ограничения работы СМИ. На мой взгляд, пока это самая токсичная Олимпиада за последнее время», – сказал Дмитрий Свищев.

В оргкомитете Парижа-2024 заявили, что 86% французов считают церемонию открытия Олимпиады успешной.

«Что мы должны были ожидать от МОК? Что они скажут, что 88% не одобряет увиденное? Эта церемония – полное безумие и конец всего, что связано со спортом и олимпийским комитетом. Если МОК считает, что это качественная церемония открытия, которая пропагандирует идеалы и спорт, то пора задуматься, то ли руководство возглавляет олимпийское движение.

Я был несколько шокирован увиденным. Я не понимаю, в здравом ли уме люди это придумали? Для какого-то ночного клуба с определенной направленностью, наверно, это годится. Но не для людей, которые ждут красивого спортивного праздника.

Если все так замечательно, как они пишут, и 88% зрителей действительно заявили, что им понравилось открытие Олимпиады, то зачем удалять видео?

Сейчас у французских организаторов есть время пересмотреть режиссуру церемонии закрытия, чтобы не было еще хуже. Что они там сделают? Чертей на улицу выгонят? На это смотрят дети и юные спортсмены. Не знаю, какие ценности пропагандируют олимпийские чиновники», – цитирует Свищева «СЭ».

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30 комментариев
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Эта же Олимпиада никому не нужна и совсем неинтересна. Зачем пытаетесь тогда ее «осветить»?
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стопэ Дмитрий..так и кондратия можно схватить.Переключи на 60 минут...там все свои
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То есть открытие олимпиады он все таки смотрел?))) Было не интересно, но где ж еще российскому депутату на трансов смотреть.
Хотя б одним глазком.
А вообще церемония вполне Олимпийская. Вполне в духе греческих богов, им б такое понравилось
+17
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+13
Такими заявлениями, как раз, и создаётся реклама. Помнится, был такой журналист Юрий Жуков. Так он разносил на страницах журнала "Коммунист" фильм Кубрика "Заводной апельсин", что непременно захотелось его посмотреть. Где этот Жуков и где "Заводной апельсин", ставший классикой мирового кинематографа
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Если оскорблены христиане, то логично устроить молебен обратившись к богу, чтобы он вмешался. Или не так?))
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Не знаю, как ООН, а оон, депутат Свищев, вмешивается в день по несколько раз. Но ничего, это выходные. В будни будет меньше времени, все же депутат!
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Я так понимаю, этот депутат получает немалые деньги из бюджета нашей страны за переживания о нравственности Франции? Лучше бы он так переживал за отключения электричества в Краснодарском крае в такую жару.
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Сами виноваты. Народ очень хотел посмотреть чемпионат мира по хрусту огурцами в России, увы, его не транслировали - пришлось смотреть Олимпиаду
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Ответ Ron Weasley
Депутат ещё не понял что ни ООн ни МОК ни другая организация ничего не будет делать, пока им не дадут приказ из-за океана
Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Приказ из-за океана, из России, или Китая?
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- Афанасий! А ты не знаешь, что там ООН про Гондурас решил?
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оторвите его от телевизора
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Дима наваливает и наваливает. Просто машина! Трактор!
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В РФ нет СМИ - все что были - или посадили, или заблокировали, или выдавили из страны, так что апелляции теперь к запрету работы пропагандистов - смешны. Органы пропаганды запрещены, в ЕС точно.
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Правильно написал один уважаемый человек, христиан всегда и везде что-то оскорбляет и унижает, а если этого нет, то нужно пойти в другое место и поискать
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Депутаты ГД на две недели обеспечены работой. Плюс недели две ещё будут анализировать свои же высказывания. За 500К в месяц. Работа не бей лежачего.
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Он что смотрел открытие Олимпиады?
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Надеюсь сммщики свища просматривают комменты на спортсру 🙏

Можете передать боссу, чтобы он на ближайшие пару недель прикрыл свой речевой орган?
Спасибо!
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Ответ allivanlivanova
То есть открытие олимпиады он все таки смотрел?))) Было не интересно, но где ж еще российскому депутату на трансов смотреть. Хотя б одним глазком. А вообще церемония вполне Олимпийская. Вполне в духе греческих богов, им б такое понравилось
Не менторствую, но в Москве есть различные развлечения, поверь.
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Жаловаться побежал, заведите дело на него, за дискриминацию
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я лично наблюдал открытие как красивую картинку...и не выискивал всякую хрень,но когда прочитал всяких Свищевых,Карякиных и прочих хреноносцев осознал что это было отвратительно,каюсь...примите меня в ЛДПР. ... плиз
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Надо срочно создать в родной Госмуде специальный Комитет по десатанизации, детрансгендеризации и дегеезации Франции и назначить егойным начальником депутана Митю Свищева. А в замы ему выбрать праааативного Хинштейна.
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Христианский мир в основном состоит из католиков. Это такой религиозный институт, во главе с Римским Папой, священные отцы которого не только распространяют слово божье, но и изнасиловали тысячи юных мальчиков-послушников.

Так и чему здесь удивляться? Какое ООН что-то будет вякать?
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😂😂😂😂😂😂😂😂
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