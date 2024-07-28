Депутат Свищев: «ООН пора вмешаться в то, что происходит на Играх в Париже – от оскорбления чувств христиан до ограничения работы СМИ»

Депутат Свищев призвал ООН вмешаться в происходящее на Олимпиаде в Париже.

Оргкомитет Игр отозвал аккредитации у четырех журналистов .

«Это нарушение прав человека и свободы СМИ. Выглядит как форменное издевательство. Думаю, что пора вмешаться в то, что происходит на Играх в . От оскорбления чувств христиан всего мира до ограничения работы СМИ. На мой взгляд, пока это самая токсичная Олимпиада за последнее время», – сказал .

В оргкомитете Парижа-2024 заявили, что 86% французов считают церемонию открытия Олимпиады успешной.

«Что мы должны были ожидать от МОК? Что они скажут, что 88% не одобряет увиденное? Эта церемония – полное безумие и конец всего, что связано со спортом и олимпийским комитетом. Если МОК считает, что это качественная церемония открытия, которая пропагандирует идеалы и спорт, то пора задуматься, то ли руководство возглавляет олимпийское движение.

Я был несколько шокирован увиденным. Я не понимаю, в здравом ли уме люди это придумали? Для какого-то ночного клуба с определенной направленностью, наверно, это годится. Но не для людей, которые ждут красивого спортивного праздника.

Если все так замечательно, как они пишут, и 88% зрителей действительно заявили, что им понравилось открытие Олимпиады, то зачем удалять видео?

Сейчас у французских организаторов есть время пересмотреть режиссуру церемонии закрытия, чтобы не было еще хуже. Что они там сделают? Чертей на улицу выгонят? На это смотрят дети и юные спортсмены. Не знаю, какие ценности пропагандируют олимпийские чиновники», – цитирует Свищева «СЭ».