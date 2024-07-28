Директор Парижа-2024 по коммуникациям заявила, что 86% французов считают успешной церемонию открытия Олимпиады
86% французов считают успешной церемонию открытия Олимпийских игр-2024.
Об этом журналистам заявила директор по коммуникациям оргкомитета «Париж-2024» Анн Дешам со ссылкой на опрос, проведенный МОК.
По словам Дешам, 91% респондентов одобрили выбор дзюдоиста Тедди Ринера и легкоатлетки Мари-Жозе Перек в качестве факелоносцев на заключительном этапе. 71% французов с оптимизмом смотрят на проведение Игр.
Дешам не сообщила, сколько человек было опрошено и какая методика опроса использовалась.
Ранее церемония открытия Олимпиады-2024, прошедшая 26 июля, подверглась жесткой критике. Организаторов мероприятия обвинили в оскорблении чувств христиан из-за сцены Тайной вечери в исполнении дрэг-квин.
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Дидье Дешам:
86% французов считают, что сборная показала хорошую игру на ЧЕ по футболу
ЗЫ Хотя Дион была неплоха
Не думаю, что во Франции 86% слабоумных.
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