Директор Парижа-2024 по коммуникациям заявила, что 86% французов считают успешной церемонию открытия Олимпиады

Теги МОК Тедди Ринер Олимпиада-2024 Мари-Жозе Перек Легкая атлетика

86% французов считают успешной церемонию открытия Олимпийских игр-2024.

Об этом журналистам заявила директор по коммуникациям оргкомитета «Париж-2024» Анн Дешам со ссылкой на опрос, проведенный МОК.

По словам Дешам, 91% респондентов одобрили выбор дзюдоиста Тедди Ринера и легкоатлетки Мари-Жозе Перек в качестве факелоносцев на заключительном этапе. 71% французов с оптимизмом смотрят на проведение Игр. 

Дешам не сообщила, сколько человек было опрошено и какая методика опроса использовалась.  

Ранее церемония открытия Олимпиады-2024, прошедшая 26 июля, подверглась жесткой критике. Организаторов мероприятия обвинили в оскорблении чувств христиан из-за сцены Тайной вечери в исполнении дрэг-квин. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

🤔😳 Что думают о церемонии открытия Олимпиады на Западе? Вы удивитесь, насколько мы похожи

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37 комментариев
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Именно поэтому кадры с церемонии открытия исчезли с официальных ресурсов МОК. По причине излишней успешности.
+43
-4
+39
86% это похоже какая то международная сакральная цифра при опросах
+32
-2
+30
Никогда бы не подумал, но открытие Игр Дыгына в Якутии намного красочнее и интереснее, чем открытие Олимпиады в Париже. И детей на него взять было можно.
+34
-5
+29
правильно, население Франции на 86% негры и арабы, им эти все насмешки над христианством и понравились
+18
-2
+16
146% (если быть точным)
+14
-2
+12
«Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. --- Врёте, либероиды! Вы пытались напасть на другую часть общества, на их культуру и религию!
+13
-4
+9
Этот прикол можно/нужно продолжить.
Дидье Дешам:
86% французов считают, что сборная показала хорошую игру на ЧЕ по футболу

ЗЫ Хотя Дион была неплоха
+9
0
+9
Ответ ГЕНПЛАН
Комментарий скрыт
Надо было ещё аргов с автобусом пригласить, обсуждали бы весь цикл 🤣
+8
-1
+7
Попахивает неправдой
+7
-1
+6
Le вциом
+6
0
+6
Ответ Veneno
Попахивает неправдой
Как будто водой из Сены дохнуло...
+5
0
+5
Ответ Alex Rhea
правильно, население Франции на 86% негры и арабы, им эти все насмешки над христианством и понравились
Да они не настолько убогие чтобы над чужой верой угарать
+5
0
+5
Ответ Alex Rhea
правильно, население Франции на 86% негры и арабы, им эти все насмешки над христианством и понравились
в опросе ни тех ни других - одни пида....расы отвечали
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0
+4
Опрос проводился среди гомосексуалистов, транссексуалов, сатанистов и других групп извращенцев! Остальные 14% были недовольны тем, что в церемонии открытия не было предусмотрено групповое порно и человеческое жертвоприношение!
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Ответ ГЕНПЛАН
Комментарий скрыт
Лондон, Пекин, Сочи? Нет?
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Почему не 146?
Не думаю, что во Франции 86% слабоумных.
+4
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186%
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0
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По опросам среди дрэг квин
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0
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Ответ Veneno
Попахивает неправдой
Попахивает совсем плохо...
+1
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Ответ Veneno
Попахивает неправдой
Да в Ютубе в комменты зайдите,на французское ТВ.Там просто обсер полный) Тут скорее 86% недовольны.
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну по любому лучше тех сборных, которые даже не пытались показать хоть какой-нибудь футбол☝🏻
Ну, относительно своего состава и достигнутого результата, они именно такой сборной и были
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Пора и на спортсе провести очередной опрос.
Вы смотрели открытие олимпиады?
Да
Нет
Частично
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Не досчитали,стандарт идёт 146 процентов!!!! Нет на них РОССТАТА!!!
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Хорошо что не 146 как в Грозном .
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
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Ответ Геннадий Тимченко
Врать не хорошо - в особенности латинским буквам на русском сайте ☝🏻 и запомни: то, чем ты любишь заниматься сам, в России считается позором☝🏻и не поощряется🤡
Сорян, чувачок. С канарейками в шахматы не играю.
+1
-1
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Ответ Viks
«Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. --- Врёте, либероиды! Вы пытались напасть на другую часть общества, на их культуру и религию!
Вот здесь я с вами полностью согласен, коллега!
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Хорошо, что не 146%
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А к Ринеру и Перек претензий ни у кого не было.
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Комментарий удален модератором
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