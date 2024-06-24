Депутат Свищев: «Мы приветствуем допуск нашей делегации на Паралимпиаду. Непонятно только, почему наши спортсмены не смогут участвовать в параде на открытии»

Свищев высказался о предварительной регистрации россиян на Паралимпиаду-2024.

«Мы приветствуем решение о допуске нашей делегации на Паралимпийские игры. Непонятно только, почему наши спортсмены и члены делегации не смогут участвовать в параде на открытии соревнований.

Считаю, что люди, которые заслужили участвовать в Паралимпиаде, должны автоматически получить право пройти парадом на церемонии открытия и закрытия Паралимпиады. И такие решения несправедливые и негуманные.

Также хотелось бы понять, сколько спортсменов и кто будут допущены до Игр, будем ждать с нетерпением информации от ПКР и IРС», — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Российские спортсмены прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду-2024