Депутат Свищев: «Мы приветствуем допуск нашей делегации на Паралимпиаду. Непонятно только, почему наши спортсмены не смогут участвовать в параде на открытии»

Теги Паралимпийские игры Дмитрий Свищев Париж-2024 ПКР Матч ТВ МПК паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Свищев высказался о предварительной регистрации россиян на Паралимпиаду-2024.

«Мы приветствуем решение о допуске нашей делегации на Паралимпийские игры. Непонятно только, почему наши спортсмены и члены делегации не смогут участвовать в параде на открытии соревнований.

Считаю, что люди, которые заслужили участвовать в Паралимпиаде, должны автоматически получить право пройти парадом на церемонии открытия и закрытия Паралимпиады. И такие решения несправедливые и негуманные.

Также хотелось бы понять, сколько спортсменов и кто будут допущены до Игр, будем ждать с нетерпением информации от ПКР и IРС», — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. 

Российские спортсмены прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду-2024

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4 комментария
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Никакой "делегации" в Париже не будет - только индивидуальные спортсмены и сопровождающие их лица. А в параде открытия участвуют только делегации.
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Глава спортивной Думы не знает правил, а думать это не его.
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Как с Луны свалился.
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