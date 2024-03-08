Песков об условиях участия россиян в Паралимпиаде-2024: «Плохо, очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать»

Песков высказался об условиях допуска российских паралимпийцев к Играм-2024.

Ранее эти условия опубликовал Международный паралимпийский комитет ( ).

Российские и белорусские спортсмены будут именоваться нейтральными паралимпийскими атлетами (NPA) и будут соревноваться в форме, не содержащей каких‑либо национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.

Завоеванные ими медали не будут входить в медальный зачет, а если нейтральный спортсмен выиграет золото, на церемонии награждения будет исполняться паралимпийский гимн.

Делегации России и Беларуси не будут допущены до участия в церемонии открытия, также у этих стран не будет знаменосцев на закрытии Игр.

МПК сформирует независимый орган для оценки соответствия спортсменов и вспомогательного персонала требованиям.

Служащие в российских/белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности, а также те, кто активно поддерживал боевые действия на Украине, допущены не будут.

«Плохо, плохо. Очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж