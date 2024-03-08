Песков об условиях участия россиян в Паралимпиаде-2024: «Плохо, очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать»
Песков высказался об условиях допуска российских паралимпийцев к Играм-2024.
Ранее эти условия опубликовал Международный паралимпийский комитет (МПК).
Российские и белорусские спортсмены будут именоваться нейтральными паралимпийскими атлетами (NPA) и будут соревноваться в форме, не содержащей каких‑либо национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.
Завоеванные ими медали не будут входить в медальный зачет, а если нейтральный спортсмен выиграет золото, на церемонии награждения будет исполняться паралимпийский гимн.
Делегации России и Беларуси не будут допущены до участия в церемонии открытия, также у этих стран не будет знаменосцев на закрытии Игр.
МПК сформирует независимый орган для оценки соответствия спортсменов и вспомогательного персонала требованиям.
Служащие в российских/белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности, а также те, кто активно поддерживал боевые действия на Украине, допущены не будут.
«Плохо, плохо. Очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж
"Зачем нам эти коррумпированные англосакские игры?! Мы сделаем свои международные игры в Алуште и Нягани! Весь мир смотреть будет!" 🤨
"Всё очень плохо, но ничего не поделаешь, надо соревноваться. Поедем, эх" 😔
Настоящие мужики у нас там наверху! 😄 Слово держат, не прогибаются ни под кого 😂
7 октября 2023 года на Израиль было совершено полноценное военное нападение, примерно как на СССР в июне 1941.
Встречи с ними ты уже не жди.
Кажется, что плохо и немного жаль
Худшее конечно впереди.
Водют гоям по губам мясистыми обрезами