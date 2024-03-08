Песков об условиях участия россиян в Паралимпиаде-2024: «Плохо, очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать»

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 Дмитрий Песков МПК паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Песков высказался об условиях допуска российских паралимпийцев к Играм-2024.

Ранее эти условия опубликовал Международный паралимпийский комитет (МПК).

Российские и белорусские спортсмены будут именоваться нейтральными паралимпийскими атлетами (NPA) и будут соревноваться в форме, не содержащей каких‑либо национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.

Завоеванные ими медали не будут входить в медальный зачет, а если нейтральный спортсмен выиграет золото, на церемонии награждения будет исполняться паралимпийский гимн.

Делегации России и Беларуси не будут допущены до участия в церемонии открытия, также у этих стран не будет знаменосцев на закрытии Игр.

МПК сформирует независимый орган для оценки соответствия спортсменов и вспомогательного персонала требованиям.

Служащие в российских/белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности, а также те, кто активно поддерживал боевые действия на Украине, допущены не будут. 

«Плохо, плохо. Очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. 

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж

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13 комментариев
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"Да они сами к нам приползут на коленях и умолять будут вернуться! А мы ещё думать будем! Потому что только на наших условиях это произойдёт!" 😠
"Зачем нам эти коррумпированные англосакские игры?! Мы сделаем свои международные игры в Алуште и Нягани! Весь мир смотреть будет!" 🤨
"Всё очень плохо, но ничего не поделаешь, надо соревноваться. Поедем, эх" 😔

Настоящие мужики у нас там наверху! 😄 Слово держат, не прогибаются ни под кого 😂
+30
-5
+25
Дед наплодил параолимпийцев лет на 20 вперед
+23
-2
+21
Ответ Юморист
Как там дела у израильских параолимпийцев? Или это другое? Жду авторитетное мнение спортовских либералов в комментариях.
а израиль проводит какое-то СВО с присоединением чужих территорий?
+14
-1
+13
Вот гимнасты поспешили так поспешили:) но ничего, там сменка вроде должна быть
+14
-2
+12
Ответ Юморист
Нет. У них всё более гуманно и демократично. Просто уничтожают и истребителяют мирное население Газы. И живут они на чужой земле. Поизучай историю на досуге, а не комментарии на спортце.
какое ещё мирное население? какая ещё чужая земля?

7 октября 2023 года на Израиль было совершено полноценное военное нападение, примерно как на СССР в июне 1941.
+7
-3
+4
Медленно минуты уплывают вдаль
Встречи с ними ты уже не жди.
Кажется, что плохо и немного жаль
Худшее конечно впереди.
+3
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+3
Вот перевертыши.
+3
-1
+2
Ответ Леопардер
"Да они сами к нам приползут на коленях и умолять будут вернуться! А мы ещё думать будем! Потому что только на наших условиях это произойдёт!" 😠 "Зачем нам эти коррумпированные англосакские игры?! Мы сделаем свои международные игры в Алуште и Нягани! Весь мир смотреть будет!" 🤨 "Всё очень плохо, но ничего не поделаешь, надо соревноваться. Поедем, эх" 😔 Настоящие мужики у нас там наверху! 😄 Слово держат, не прогибаются ни под кого 😂
потом выйдет шеф и снова скажет, что Песков несет пургу
+1
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+1
Ответ Юморист
Как там дела у израильских параолимпийцев? Или это другое? Жду авторитетное мнение спортовских либералов в комментариях.
Так то жеж "другое"
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+1
У (((бгатьев Сиона))) все кошерно
Водют гоям по губам мясистыми обрезами
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