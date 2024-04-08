Глава ПКР: «Пока никто не согласился предоставить паралимпийцам экипировку на основе спонсорской поддержки, как это было на предыдущих Играх»

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России ТАСС Легкая атлетика

ПКР еще не определился с экипировщиком для российских паралимпийцев на Игры-2024.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее согласовал цвета экипировки для россиян – это должны быть бирюзовые и бежевые оттенки. 

«С экипировщиком мы еще не определились. К сожалению, пока никто не согласился предоставить нам экипировку на основе спонсорской поддержки, как это было на предыдущих Играх.

Цвета уже согласованы Международным паралимпийским комитетом. Сейчас согласовываем эскизы и отдельные детали по экипировке», – рассказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

Паралимпийцам из России нельзя на открытие Игр и даже насвистывать гимн. Но они готовы ехать в Париж

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И правильно сделают,если поедут. " пусть собаки лают, а кораван пусть идет вперед. Ждем с победами.
Спонсоры ,где вы? Ау!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий