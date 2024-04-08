Глава ПКР: «Пока никто не согласился предоставить паралимпийцам экипировку на основе спонсорской поддержки, как это было на предыдущих Играх»

ПКР еще не определился с экипировщиком для российских паралимпийцев на Игры-2024.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее согласовал цвета экипировки для россиян – это должны быть бирюзовые и бежевые оттенки.

«С экипировщиком мы еще не определились. К сожалению, пока никто не согласился предоставить нам экипировку на основе спонсорской поддержки, как это было на предыдущих Играх.

Цвета уже согласованы Международным паралимпийским комитетом. Сейчас согласовываем эскизы и отдельные детали по экипировке», – рассказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

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