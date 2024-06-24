Российские спортсмены прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду-2024

Теги Паралимпийские игры Павел Рожков паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Российские спортсмены прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду-2024.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября года в Париже.

«Предварительная регистрация российских спортсменов и сопровождающих лиц на Паралимпиаду в Париже состоялась по видеосвязи. По ее итогам нам отправят аккредитационные карточки для членов делегации. Также оргкомитет сообщил, что спортсмены и персонал не смогут принять участие в марше спортсменов на открытии, но смогут присутствовать в качестве зрителей», - рассказал Рожков.

Ранее глава ПКР сообщал, что российские спортсмены могут выступить на Паралимпиаде в восьми видах спорта.

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2 комментария
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