Глава Паралимпийского комитета России: «Мы рассчитываем выступить на Играх в Париже в восьми видах спорта»
ПКР рассчитывает, что россияне выступят в восьми видах спорта на Паралимпиаде.
Соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
«По состоянию на конец мая, по нашим прогнозам, мы рассчитываем выступить на Паралимпийских играх в Париже в восьми видах спорта.
По плаванию и настольному теннису подтверждение о завоевании лицензий на Игры от международных федераций получены, в пулевой стрельбе и тхэквондо ситуация такая же, как и в легкой атлетике, – квоты завоеваны, ждем подтверждения.
В теннисе на колясках и триатлоне продолжаются квалификационные отборочные соревнования. По велоспорту рассчитываем только на двухсторонние приглашения», – сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.