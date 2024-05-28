Глава Паралимпийского комитета России: «Мы рассчитываем выступить на Играх в Париже в восьми видах спорта»

ПКР рассчитывает, что россияне выступят в восьми видах спорта на Паралимпиаде.

Соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

«По состоянию на конец мая, по нашим прогнозам, мы рассчитываем выступить на Паралимпийских играх в Париже в восьми видах спорта.

По плаванию и настольному теннису подтверждение о завоевании лицензий на Игры от международных федераций получены, в пулевой стрельбе и тхэквондо ситуация такая же, как и в легкой атлетике, – квоты завоеваны, ждем подтверждения.

В теннисе на колясках и триатлоне продолжаются квалификационные отборочные соревнования. По велоспорту рассчитываем только на двухсторонние приглашения», – сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.