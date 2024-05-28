Глава Паралимпийского комитета России: «Мы рассчитываем выступить на Играх в Париже в восьми видах спорта»

Теги плавание тхэквондо Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

ПКР рассчитывает, что россияне выступят в восьми видах спорта на Паралимпиаде.

Соревнования пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

«По состоянию на конец мая, по нашим прогнозам, мы рассчитываем выступить на Паралимпийских играх в Париже в восьми видах спорта.

По плаванию и настольному теннису подтверждение о завоевании лицензий на Игры от международных федераций получены, в пулевой стрельбе и тхэквондо ситуация такая же, как и в легкой атлетике, – квоты завоеваны, ждем подтверждения.

В теннисе на колясках и триатлоне продолжаются квалификационные отборочные соревнования. По велоспорту рассчитываем только на двухсторонние приглашения», – сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот и хорошо. Удачи и побед.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий