49 российских паралимпийцев вошли в заявку на чемпионат мира по легкой атлетике

Теги Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

49 российских паралимпийцев вошли в предварительную заявку сборной на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с 17 по 25 мая в Японии.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. На турнире разыграют квоты на Паралимпиаду-2024 в Париже, россияне выступят в нейтральном статусе.

«В настоящее время подана предварительная заявка, в которую вошли 49 спортсменов. Именные заявки будут поданы до 12 апреля по итогам обсуждений с тренерскими составами сборных и всероссийскими спортивными федерациями, развивающими паралимпийские виды спорта.

Спортсмены выступят в экипировке бирюзового цвета, которая утверждена Международным паралимпийским комитетом (МПК) для отборочных соревнований к Паралимпийским играм 2024 года в Париже по легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу», – рассказал Рожков.

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