РУСАДА в сентябре выявило восемь возможных случаев нарушения правил

В сентябре РУСАДА выявило 8 возможных случаев нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

«В сентябре РУСАДА выявило восемь случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

В августе было выявлено три случая. Всего за девять месяцев 2025 года было выявлено 57 подобных случаев», – рассказал представитель пресс-службы.

За 2024 год РУСАДА выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
