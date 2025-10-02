Жуков на вопрос, вернет ли Ковентри Россию в олимпийское движение: «Посмотрим. Пока что особых движений не видно»
Александр Жуков высказался о политике главы МОК Кирсти Ковентри.
«Верите, что при Ковентри наших спортсменов полноценно вернут в олимпийское движение? Посмотрим. Пока что особых движений не видно.
Паралимпийский комитет принял решение, а МОК пока нет. Но надо надеяться», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР).
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости