Жуков на вопрос, вернет ли Ковентри Россию в олимпийское движение: «Посмотрим. Пока что особых движений не видно»

Александр Жуков высказался о политике главы МОК Кирсти Ковентри.

«Верите, что при Ковентри наших спортсменов полноценно вернут в олимпийское движение? Посмотрим. Пока что особых движений не видно.

Паралимпийский комитет принял решение, а МОК пока нет. Но надо надеяться», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР ).