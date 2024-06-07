Министр спорта РФ: «Делаем новый закон о спорте, будет основной акцент на массовый спорт и его доступность»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев массовый спорт Легкая атлетика

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о подготовке нового закона о спорте.

«Делаем новый закон о спорте, будет основной акцент на массовый спорт и его доступность. Президент говорил, что это его волнует. Это касается и стоимости», — заявил Дегтярев.

Также он ответил на вопрос, должен ли массовый спорт быть бесплатным.

«Что такое массовый спорт? Надо исходить из определения. Если ты хочешь пробежать в рамках марафона, на который организатор потратил средства, наверное, надо сделать какой-то взнос. Но, опять же, зависит от того, что хочет человек. Хочет пробежать — беги.

Вопрос в инфраструктуре. Ее развитие — тоже одна из целей нашей разработки. Без инфраструктуры если, все просто бегут от души и отжимаются, делают зарядку», — цитирует Дегтярева «Чемпионат».

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11 комментариев
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Бегать и отжиматься будут все в добровольно-принудительном порядке?
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Ну, профессиональный никому уже не нужен )
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Примите закон о бесплатном занятии спортом и всё будет 👍👍👍 и народ потянется
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Нужно сделать его принудительным. За отказ выполнять положения закона - 15 суток или штраф.
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Пусть детально озвучит, на что цены собираются уменьшить, слабо? А мы поржем! Ничего они не примут, только наоборот цены вырастут! А насчет массового спорта, уже не сомневаюсь, таким назовут только хоккей! Там на строительстве ледовых арен удобнее всего распиливать огромные бюджетные деньжищи! В других видах спорта таких денег распилить не получится!
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Где они их берут, это вопрос. Это же поискать надо таких персонажей.
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Массовый спорт называется физкультурой и это ближе в Министерству здравоохранения, чем к Министерству спорта.
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Ответ Unknown Noname
Бегать и отжиматься будут все в добровольно-принудительном порядке?
👍👍👍
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Ответ Unknown Noname
Бегать и отжиматься будут все в добровольно-принудительном порядке?
Надо как-то казну пополнять, когда у бензоколонки с обратной стороны краник перекрыли, следовательно дополнительные налоги введут, в том числе на отсутствие детей, а "тунеядцев" по принудиловке на работу отправят. Чернышенко же сказал, что кто спортом не занимается, тот вредит экономике страны. Сажать столько людей - абсурд, значит будут доить взносами.
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