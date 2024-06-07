Министр спорта РФ: «Делаем новый закон о спорте, будет основной акцент на массовый спорт и его доступность»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о подготовке нового закона о спорте.

«Делаем новый закон о спорте, будет основной акцент на массовый спорт и его доступность. Президент говорил, что это его волнует. Это касается и стоимости», — заявил Дегтярев.

Также он ответил на вопрос, должен ли массовый спорт быть бесплатным.

«Что такое массовый спорт? Надо исходить из определения. Если ты хочешь пробежать в рамках марафона, на который организатор потратил средства, наверное, надо сделать какой-то взнос. Но, опять же, зависит от того, что хочет человек. Хочет пробежать — беги.

Вопрос в инфраструктуре. Ее развитие — тоже одна из целей нашей разработки. Без инфраструктуры если, все просто бегут от души и отжимаются, делают зарядку», — цитирует Дегтярева «Чемпионат».