  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Никитин о победе на 10 км на Московском марафоне: «Эмоции после финиша зашкаливают. Доказал, что можно бежать быстро и по такой сложной трассе»
0

Никитин о победе на 10 км на Московском марафоне: «Эмоции после финиша зашкаливают. Доказал, что можно бежать быстро и по такой сложной трассе»

Бегун Никитин прокомментировал победу в забеге Московского марафона на 10 км.

Владимир Никитин преодолел дистанцию 27 минут 40 секунд, обновив собственный рекорд (48,01). Вторым финишировал кениец Чарльз Ротич (27,43), третьим – экс-лыжник Сергей Шаров (28,39).

«Эмоции после финиша у меня, конечно, зашкаливают. Я очень счастлив, хочу сказать спасибо моей жене, дочке и сыну, их поддержка для меня очень важна. Я сегодня доказал, что можно бежать быстро и по такой сложной трассе. Благодарю организаторов Московского марафона за то, что сделали все, чтобы ребята бежали сегодня быстро.

Компания соперников сегодня была очень сильной, конкуренция серьезнейшая. Думаю, эта десятка будет интереснее завтрашнего классического марафона, не помню, когда вообще на шоссе собиралась такая вот компания.

Я вообще не думал, что это международный старт и рядом бежит соперник из Кении. Придерживался своего графика, он какой-то разрыв сделал, но я не стал дергаться. И это сказалось не в его пользу», – сказал Никитин.

Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoМосковский марафон
Бег
ТАСС
Владимир Никитин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Финал серии «Королева спорта». Лысенко, Иванов, Конева, Аплачкина, Палкина и Погребняк победили, Никитин уступил бегуну из Эфиопии, Иванюк – 3-й
324 августа, 14:25
РУСАДА дисквалифицировало семейную пару легкоатлетов за отказ сдать допинг-пробы
222 августа, 06:59
Федор Иванов: «Мне с 17 лет постоянно предлагали переехать в США. Мысли такие были, но только на условиях того, что я буду выступать за Россию»
12 августа, 13:19
Главные новости
«Соперница из Кении бежала не совсем комфортно для меня. Петляла, постоянно крутилась под ногами». Аплачкина о забеге на 10 км на Московском марафоне
32 минуты назад
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Перес и Бонфим взяли золото в ходьбе на 20 км, разыграют медали в толкании ядра, метании копья, семиборье и 5000 м у женщин, 800 м – у мужчин
31сегодня, 06:18
МОК создал рабочую группу по защите принципов олимпизма
30вчера, 16:21
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Бенджамин и Бол победили на 400 м с/б, Лайлс и Джефферсон-Вуден – на 200 м, Пичардо – в тройном прыжке
151вчера, 13:25
Елена Куличенко: «Я в активном поиске тренера, собираюсь продолжать карьеру до Олимпиады-2028. А сердце уже занято – есть бойфренд из Италии»
вчера, 12:36
Елена Куличенко: «Не хочу жить в Америке – там опасно. Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть»
53вчера, 12:24
«Дюплантис – рок-звезда. Он начинает дорого нам обходиться». Глава World Athletics Коу о призовых для шведского рекордсмена
918 сентября, 20:18
Чемпион мира Фред Керли хочет превзойти рекорд Усэйна Болта, пробежав 100 м на турнире без допинг-контроля: «Это возможность стать самым быстрым в истории»
4218 сентября, 17:36
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США лидируют в медальном зачете, Кения – 2-я, Канада – 3-я, Ямайка – 5-я
218 сентября, 17:08
У Маклафлин-Леврон – лучший результат на 400 м в мире за 40 лет. Даже Кратохвилова бежала медленнее
5618 сентября, 14:28
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
418 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47