Никитин о победе на 10 км на Московском марафоне: «Эмоции после финиша зашкаливают. Доказал, что можно бежать быстро и по такой сложной трассе»

Бегун Никитин прокомментировал победу в забеге Московского марафона на 10 км.

Владимир Никитин преодолел дистанцию 27 минут 40 секунд, обновив собственный рекорд (48,01). Вторым финишировал кениец Чарльз Ротич (27,43), третьим – экс-лыжник Сергей Шаров (28,39).

«Эмоции после финиша у меня, конечно, зашкаливают. Я очень счастлив, хочу сказать спасибо моей жене, дочке и сыну, их поддержка для меня очень важна. Я сегодня доказал, что можно бежать быстро и по такой сложной трассе. Благодарю организаторов Московского марафона за то, что сделали все, чтобы ребята бежали сегодня быстро.

Компания соперников сегодня была очень сильной, конкуренция серьезнейшая. Думаю, эта десятка будет интереснее завтрашнего классического марафона, не помню, когда вообще на шоссе собиралась такая вот компания.

Я вообще не думал, что это международный старт и рядом бежит соперник из Кении. Придерживался своего графика, он какой-то разрыв сделал, но я не стал дергаться. И это сказалось не в его пользу», – сказал Никитин.

Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона