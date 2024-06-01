Михаил Дегтярев: «Сегодня как никогда важно, чтобы молодые атлеты следовали принципам честного и чистого спорта»

Дегтярев заявил, что молодые атлеты должны следовать принципам честного спорта.

Министр спорта РФ выступил на сессии Международного форума юных олимпийцев.

«Проведение этого яркого образовательного мероприятия демонстрирует ценности олимпийского движения. Сегодня как никогда важно, чтобы молодые атлеты следовали принципам честного и чистого спорта, с уважением относились к своим наставникам и прославленным чемпионам.

Наша задача – привлекать как можно больше молодежи к спорту, укрепляя резерв национальных сборных команд», – сказал Михаил Дегтярев.