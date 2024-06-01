Михаил Дегтярев: «Сегодня как никогда важно, чтобы молодые атлеты следовали принципам честного и чистого спорта»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Дегтярев заявил, что молодые атлеты должны следовать принципам честного спорта.

Министр спорта РФ выступил на сессии Международного форума юных олимпийцев.

«Проведение этого яркого образовательного мероприятия демонстрирует ценности олимпийского движения. Сегодня как никогда важно, чтобы молодые атлеты следовали принципам честного и чистого спорта, с уважением относились к своим наставникам и прославленным чемпионам.

Наша задача – привлекать как можно больше молодежи к спорту, укрепляя резерв национальных сборных команд», – сказал Михаил Дегтярев.

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6 комментариев
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Это намёк что раньше до него где-то- что-то-бывало ?
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Ну конечно, ведь именно для того, чтобы молодые спортсмены следовали принципам честного и чистого спорта, на церемонии открытия Игр будущего рядом с президентом страны посадили Валиеву, дисквалифицированную за употребление допинга и объявленную в России "гордостью нации". У нас же гордость нации заключается не в том, чтобы выигрывать ЧМ и ОИ, а в том, чтобы попасться на употреблении допинга и опозориться с защитой в CAS. Именно следуя принципам честного спорта, дисквалифицированные за допинг Зубков и Воевода стали президентом федерации бобслея и депутатом Госдумы, допингистка Лазутина - депутатом Мосгордумы и членом совета по спорту при президенте, а ходоки-допингисты Каниськина, Лашманова и Кирдяпкин числятся тренерами сборной России. Такой госпропаганды употребления допинга больше нет ни в одной стране
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Хоть бы картинку показали, что это за " Международный форум " И почему только сейчас стало важным быть чистым и честным?
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Михаил Дегтярёв: а еще я в неё ем
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Если банщика с веничком поставить во главе министерства, то министром он всё равно не станет . Слишком разные уровни образования, разные способности, умения, навыки и т.п.
Вот и Дегтярев доказал, что дурак
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