На ПМЭФ прошла церемония открытия стенда Министерства спорта России

Теги Дмитрий Чернышенко Министерство спорта России Евгений Рылов Михаил Дегтярев Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Стенд Минспорта РФ открыли на Петербургском международном экономическом форуме.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев, а также олимпийские чемпионы Алина Загитова и Евгений Рылов.

«Наш президент поручил подготовить комплексную программу развития физической культуры и спорта до 2030 года.

Мы такую работу сейчас ведем. Уверен, что мы выполним все поставленные задачи. Хочу поблагодарить бизнес, который вкладывает средства в спорт, это сотни миллиардов рублей в год, это очень важно», – сказал Дегтярев. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Открытие стенда, #####! Событие!))
+2
-1
+1
все на никольскую !!!!!!!!!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий