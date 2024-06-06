На ПМЭФ прошла церемония открытия стенда Министерства спорта России
Стенд Минспорта РФ открыли на Петербургском международном экономическом форуме.
В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев, а также олимпийские чемпионы Алина Загитова и Евгений Рылов.
«Наш президент поручил подготовить комплексную программу развития физической культуры и спорта до 2030 года.
Мы такую работу сейчас ведем. Уверен, что мы выполним все поставленные задачи. Хочу поблагодарить бизнес, который вкладывает средства в спорт, это сотни миллиардов рублей в год, это очень важно», – сказал Дегтярев.