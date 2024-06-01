Школу зимних видов спорта Ильи Авербуха открыли в Калужской области

Школу зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие» открыли в в городе Балабаново Калужской области.

На открытии объекта присутствовали министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор региона Владислав Шапша.

«Объект уникальный, построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт», здесь [привлекались] и федеральные деньги, и областные, и частные. Проект уникальный еще и тем, что он построен за год из современных материалов, соответствующих всем международным стандартам. По всем показателям проект самый современный и успешный», – рассказал Дегтярев журналистам.

«Это школа и фигурного катания, и хоккея. И, безусловно, это и, конечно, программа «Спорт норма жизни», то есть массовое катание. Но спорт у нас идет априори», – сказал олимпийский призер в танцах на льду и хореограф Авербух.

Авербух добавил, что сейчас решается вопрос о том, как задействовать сезонный открытый каток в летний период.