Школу зимних видов спорта Ильи Авербуха открыли в Калужской области

Теги Илья Авербух Министерство спорта России Михаил Дегтярев Владислав Шапша Фигурное катание

Школу зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие» открыли в в городе Балабаново Калужской области.

На открытии объекта присутствовали министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор региона Владислав Шапша.

«Объект уникальный, построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт», здесь [привлекались] и федеральные деньги, и областные, и частные. Проект уникальный еще и тем, что он построен за год из современных материалов, соответствующих всем международным стандартам. По всем показателям проект самый современный и успешный», – рассказал Дегтярев журналистам.

«Это школа и фигурного катания, и хоккея. И, безусловно, это и, конечно, программа «Спорт норма жизни», то есть массовое катание. Но спорт у нас идет априори», – сказал олимпийский призер в танцах на льду и хореограф Авербух.

Авербух добавил, что сейчас решается вопрос о том, как задействовать сезонный открытый каток в летний период.

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13 комментариев
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А какая роль Авербуза в этом комплексе/школе ?
В финансировании и строительстве он не участвовал.
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Tак вот к чему это ранее было. Не хочу быть столбовою дворянкой, хочy быть владычицей морскою. Постройте ему еще и ледовый театр.
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И какова роль Авербуха? Курировать из Москвы по телефону то, что там происходит?
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То-то Авербух много говорит.
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Главное, что соответствует всем "международным стандартам".
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Ответ N-fox
И какова роль Авербуха? Курировать из Москвы по телефону то, что там происходит?
Ага. Есть дворец у Этери, она там и работает, есть академия Плющенко, и он при ней. Смысл открывать школы имени себя, если обучающиеся тебя будут только на плакате при входе видеть? Никогда не понимала подобного.
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Да кто это вообще такой в нашем спорте? некем больше было школу назвать?
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Сплошь всюду школы, академии именные, а где ученики ?... Или это бизнес и ничего личного, а тем более спортивного ?
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Ответ Железная Леди
приходится только удивляться оборотистоти Авербуха. Кажется вчера говорили и том,что будет построена. а сегодня уже открыта. Особо стоит отметить присутствие Нового спортивного министра. вероятно это первая спортивное сооружение,которое он открывает. Зачтено и ему и Авербуху. загитовой и Плющенко надо учится.
и мне тоже.
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Ответ N-fox
И какова роль Авербуха? Курировать из Москвы по телефону то, что там происходит?
Он многостаночник. где только он не присутствует одновременно. у него есть школа, наверно в Москве, он чешит по России с шоу, говорят с разным составом, он ставит программы фигуристам, он хозяин шоу 1 канала Ледовый период, он .отец, муж строитель собственного дома, а еще общественнытй или медийный деятель. только завидовать приходится.
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