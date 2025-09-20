«Соперница из Кении бежала не совсем комфортно для меня. Петляла, постоянно крутилась под ногами». Аплачкина о забеге на 10 км на Московском марафоне
Россиянка Светлана Аплачкина пробежала дистанцию 10 км за 31 минуту 22 секунды, улучшив свой прошлогодний рекорд (31,31). Кенийка Ребекаа Мванги стала второй с результатом 31,46. Третьей финишировала бегунья из России Лилия Мендаева (32,40).
«Я пока еще не совсем понимаю, что сделала. Конечно, неплохо пробежала, но состояние у меня было не очень. Когда я финишировала, то не видела времени и не знала, получилось ли у меня в итоге установить рекорд.
Моя соперница из Кении бежала не совсем комфортно для меня. Я старалась бежать прямо за ней и пейсером, а она все время петляла, постоянно крутилась под ногами, и это было очень неудобно.
Но ощущалась серьезная конкуренция, конечно, и психологическое давление было большим, соперница рядом, и никто не знает, как она побежит дальше, вдруг переключится, и пятки засверкают. Но за полтора километра она неожиданно рванула вперед и потом сразу отстала», – сказала многократный призер чемпионатов России Аплачкина.
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона