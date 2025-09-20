«Соперница из Кении бежала не совсем комфортно для меня. Петляла, постоянно крутилась под ногами». Аплачкина о забеге на 10 км на Московском марафоне

Аплачкина заявила, что во время Московского марафона ей мешала кенийская бегунья.

Россиянка Светлана Аплачкина пробежала дистанцию 10 км за 31 минуту 22 секунды, улучшив свой прошлогодний рекорд (31,31). Кенийка Ребекаа Мванги стала второй с результатом 31,46. Третьей финишировала бегунья из России Лилия Мендаева (32,40).

«Я пока еще не совсем понимаю, что сделала. Конечно, неплохо пробежала, но состояние у меня было не очень. Когда я финишировала, то не видела времени и не знала, получилось ли у меня в итоге установить рекорд.

Моя соперница из Кении бежала не совсем комфортно для меня. Я старалась бежать прямо за ней и пейсером, а она все время петляла, постоянно крутилась под ногами, и это было очень неудобно.

Но ощущалась серьезная конкуренция, конечно, и психологическое давление было большим, соперница рядом, и никто не знает, как она побежит дальше, вдруг переключится, и пятки засверкают. Но за полтора километра она неожиданно рванула вперед и потом сразу отстала», – сказала многократный призер чемпионатов России Аплачкина.

