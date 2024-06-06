Шубенков о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Она права. Много, почти все. Процентов 80 точно»
Легкоатлет Сергей Шубенков согласился со словами Бойковой о «тупых спортсменах».
Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова заявила, что знакома со спортсменами, которые подтверждают стереотип о «тупости».
«Да, она права. Много, почти все. Процентов 80 точно.
Как объяснить... С ними не о чем поговорить кроме спорта, а иногда и о спорте не интересно.
Умный ли я? Конечно. Я самый умный», – сказал со смехом чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.
Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться