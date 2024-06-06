Шубенков о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Она права. Много, почти все. Процентов 80 точно»

Теги Бег сборная России сборная России пары Сергей Шубенков Александра Бойкова Легкая атлетика

Легкоатлет Сергей Шубенков согласился со словами Бойковой о «тупых спортсменах».

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова заявила, что знакома со спортсменами, которые подтверждают стереотип о «тупости».

«Да, она права. Много, почти все. Процентов 80 точно.

Как объяснить... С ними не о чем поговорить кроме спорта, а иногда и о спорте не интересно.

Умный ли я? Конечно. Я самый умный», – сказал со смехом чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться

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19 комментариев
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Серёга , дает)))) правы они, правы, минусуйте....английский выучить не могут, чтобы элементарно себя защитить (помню испанский стыд за Шипулина перед Фуркадом).
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Ответ Н.Ф.
Комментарий скрыт
Способность и, шире, желание к самообразованию - безусловно критерий интеллектуальности
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Много, почти все. Процентов 80 точно» --- Ха! Оптимист однако.
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Ответ Дружба11
Нашелся Честный спортсмен,молодец Сергей, именно -даже о спорте с ними толком не поговорить-нет у них словарного запаса, примитивные потребности, такие же тупые жены, не отдающие отчет Солнце вокруг Земли или наоборот))),на самом деле -красивые спортивные люди и ...не читающие от слова совсем...... Многое дает семья-если в семье развитые всесторонне люди,то они по максимуму отдадут навыки ребенку спортсмену-смотрю на Анну Щербакову-там родители внесли свой вклад огромный,чтобы девочка всесторонне развивалась, тоже и Ками-там Мама вложила все лучшее в Дочку,Аделичка-развитый ребенок-тоже родители,мама опять таки,Лиза чтобы кто не говорил,но книги почитывает, мысли формулирует.....
А в чем выражается именно всестороннее развитие Ани ?
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Ответ Anfitan
Серёга , дает)))) правы они, правы, минусуйте....английский выучить не могут, чтобы элементарно себя защитить (помню испанский стыд за Шипулина перед Фуркадом).
это не мешает ему сидеть в думе и управлять миллионами более умных
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Ответ Anfitan
Серёга , дает)))) правы они, правы, минусуйте....английский выучить не могут, чтобы элементарно себя защитить (помню испанский стыд за Шипулина перед Фуркадом).
Какой английский ,тут хоть бы школу посещали
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Комментарий удален модератором
Будем знать, что у нас два интеллектуала. Хотелось бы знать Нагорный, Карякин куда относятся?
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Кроме них с Бойковой разумеется.
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Это не только к спортсменам относится, среди не спортсменов примерно такой же процент. Недавно было подтверждение.
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Ответ Anfitan
Серёга , дает)))) правы они, правы, минусуйте....английский выучить не могут, чтобы элементарно себя защитить (помню испанский стыд за Шипулина перед Фуркадом).
Примерно такой же процент испаноязычных спортсменов не дружат с английским. Чаще всё упирается в вид спорта, условные теннисисты почти все "выучат английский", другие легко обойдутся без этого
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Ответ HCSibir1989
Комментарий удален модератором
Как раз таки для этого, ума много не надо
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Ответ Железная Леди
Будем знать, что у нас два интеллектуала. Хотелось бы знать Нагорный, Карякин куда относятся?
А общем то никуда....
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Ответ Черный Дворник
А общем то никуда....
никуда, это то, что в проруби. вседа сверху. Или ошибаюсь.
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Ответ Angelgirl
Это не только к спортсменам относится, среди не спортсменов примерно такой же процент. Недавно было подтверждение.
Особенно среди учёных, образованных специалистов очень много таких людей, не склонных быстро трындеть ни о чем. Видимо они тоже тупые. "Умное лицо - это ещё не признак ума", подвешенный язык - это тоже всего лишь подвешенный язык
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