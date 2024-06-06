Мемориал Знаменских. Макаренко, Ткалич, Кочанова, Гатауллина одержали победы, Кнороз – 2-я, Шубенков – 4-й, другие результаты
В Москве прошел легкоатлетический турнир «Мемориал братьев Знаменских»..
Мемориал братьев Знаменских
Москва
Женщины
100 м
1. Кристина Макаренко – 11,27
2. Наталья Комбарова – 11,41
3. Янина Луценко (Беларусь) – 11,50
100 м с/б
1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 12,86
2. Светлана Парахонько (Беларусь) – 13,03
3. Виктория Погребняк – 13,07
400 м
1. Полина Ткалич – 51,65
2. Вероника Архипова – 52,63
3. Анна Садовничева – 52,77
400 м с/б
1. Кристина Вершинина – 56,87
2. Ирина Баулина – 58,01
3. Мария Тарабанская – 58,19
800 м
1. Мария Прохорец – 2.01,88
2. Алина Кучеренко – 2.02,57
3. Нигина Тухтаева – 2.03,25
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 1,95
2. Наталья Спиридонова – 1,91
3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91
Прыжки с шестом
1. Аксана Гатауллина – 4,55
2. Полина Кнороз – 4,55
3. Ирина Михайлова – 4,45
Тройной прыжок
1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,39
2. Дарья Нидбайкина – 13,96
3. Валерия Воловликова – 13,66
Ядро
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,13
2. Дарья Шинкевич – 17,12
3. Алена Гордеева – 16,92
Мужчины
110 м с/б
1. Артем Макаренко – 13,48
2. Матвей Герасимов – 13,59
3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,76
4. Сергей Шубенков – 13,78
100 м
1. Данила Тен – 10,32
2. Константин Крылов – 10,39
3. Андрей Лукин – 10,41
400 м
1. Дмитрий Разумов – 46,23
2. Александр Масютенко – 46,44
3. Артем Арасланов – 46,73
400 м с/б
1. Федор Иванов – 49,97
2. Владимир Лысенко – 50,47
3. Денис Новосельцев – 50,57
800 м
1. Константин Холмогоров – 1.47,63
2. Владислав Подзвездов – 1.47,68
3. Степан Перегудов – 1.47,94
Прыжки в длину
1. Юрий Ожгибесов – 7,88
2. Артем Чермошанский – 7,80
3. Артем Примак – 7,67
Ядро
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,08
2. Максим Афонин – 19,82
3. Александр Лесной – 19,07