Мемориал Знаменских. Макаренко, Ткалич, Кочанова, Гатауллина одержали победы, Кнороз – 2-я, Шубенков – 4-й, другие результаты

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В Москве прошел легкоатлетический турнир «Мемориал братьев Знаменских»..

Мемориал братьев Знаменских

Москва

Женщины

100 м

1. Кристина Макаренко – 11,27

2. Наталья Комбарова – 11,41

3. Янина Луценко (Беларусь) – 11,50

100 м с/б

1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 12,86

2. Светлана Парахонько (Беларусь) – 13,03

3. Виктория Погребняк – 13,07

400 м

1. Полина Ткалич – 51,65

2. Вероника Архипова – 52,63

3. Анна Садовничева – 52,77

400 м с/б

1. Кристина Вершинина – 56,87

2. Ирина Баулина – 58,01

3. Мария Тарабанская – 58,19

800 м

1. Мария Прохорец – 2.01,88

2. Алина Кучеренко – 2.02,57

3. Нигина Тухтаева – 2.03,25

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,95

2. Наталья Спиридонова – 1,91

3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91

Прыжки с шестом

1. Аксана Гатауллина – 4,55

2. Полина Кнороз – 4,55

3. Ирина Михайлова – 4,45

Тройной прыжок

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,39

2. Дарья Нидбайкина – 13,96

3. Валерия Воловликова – 13,66

Ядро

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,13

2. Дарья Шинкевич – 17,12

3. Алена Гордеева – 16,92

Мужчины

110 м с/б

1. Артем Макаренко – 13,48

2. Матвей Герасимов – 13,59

3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,76

4. Сергей Шубенков – 13,78

100 м

1. Данила Тен – 10,32

2. Константин Крылов – 10,39

3. Андрей Лукин – 10,41

400 м

1. Дмитрий Разумов – 46,23

2. Александр Масютенко – 46,44

3. Артем Арасланов – 46,73

400 м с/б

1. Федор Иванов – 49,97

2. Владимир Лысенко – 50,47

3. Денис Новосельцев – 50,57

800 м

1. Константин Холмогоров – 1.47,63

2. Владислав Подзвездов – 1.47,68

3. Степан Перегудов – 1.47,94

Прыжки в длину

1. Юрий Ожгибесов – 7,88

2. Артем Чермошанский – 7,80

3. Артем Примак – 7,67

Ядро

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,08

2. Максим Афонин – 19,82

3. Александр Лесной – 19,07

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