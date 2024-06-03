Валуев об обвинениях Microsoft в адрес России: «Ролики с двойными туалетами да волками на улице на сочинской Олимпиаде мы помним хорошо. А крайних искать они умеют»

Теги Николай Валуев Париж-2024 Легкая атлетика

Николай Валуев отреагировал на обвинение Microsoft в адрес России.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что Россия якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже путем дезинформации.

«Ролики с двойными туалетами да волками на улице на сочинской Олимпиаде мы помним хорошо. А крайних искать они умеют», — сказал депутат Госдумы Валуев.

Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?

 

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