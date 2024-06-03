Депутат Свищев о докладе Microsoft про Олимпиаду: «Это определенное давление и создание образа врага в лице России»

Депутат Свищев назвал доклад Microsoft попыткой давления на Россию.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что Россия якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже путем дезинформации.

«Считаю, что это явная попытка давления против России. Известная американская компания, которая выражает интересы правительства США, почему-то интересуется Россией и Олимпиадой. При чем здесь они и Олимпийские игры?! Олимпийские игры трещат по швам, это просто смешно.

Мы опять видим вмешательство мощнейших финансовых структур, это определенное давление и создание образа врага в лице России. А мы заявили, что раз нас не хотят видеть на Олимпиаде, то и не надо.

Нам все равно, как пройдут Олимпийские игры в Париже, и это вина МОК (Международного олимпийского комитета) и организаторов», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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