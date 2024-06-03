Депутат Свищев о докладе Microsoft про Олимпиаду: «Это определенное давление и создание образа врага в лице России»

Теги Дмитрий Свищев Париж-2024 Легкая атлетика

Депутат Свищев назвал доклад Microsoft попыткой давления на Россию.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что Россия якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже путем дезинформации.

«Считаю, что это явная попытка давления против России. Известная американская компания, которая выражает интересы правительства США, почему-то интересуется Россией и Олимпиадой. При чем здесь они и Олимпийские игры?! Олимпийские игры трещат по швам, это просто смешно.

Мы опять видим вмешательство мощнейших финансовых структур, это определенное давление и создание образа врага в лице России. А мы заявили, что раз нас не хотят видеть на Олимпиаде, то и не надо.

Нам все равно, как пройдут Олимпийские игры в Париже, и это вина МОК (Международного олимпийского комитета) и организаторов», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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12 комментариев
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"Мы", "Нам" это кучке чиновников и руководителей. А вот нашим спортсменам, которые получили нейтральный статус, не все равно как пройдут ОИ. Им там выступать, как бы их не называли в России.
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я думаю,что человек использующий пиратскую винду должен вообще молчать
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Вот только не надо свиштеть.
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Опять он за всех расписывается. Уж сколько он сам наговорил плохого про ОИ и не придумаешь.
Зачем сотрясать воздух? Будут наши и на ОИ и на Паралимпиаде.
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а слабо от "плюшек" этой компании отказаться
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"Никому не нужный" чемпионат мира по хоккею собрал максимальную посещаемость в истории. На очереди "позорный" Евро и "трещащие по швам" Олимпийские игры.
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30мая Журова. " я бы не поехала. Не дай бог что-нибудь подсыпят или подложат."
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Ответ Иван Никитенко
я думаю,что человек использующий пиратскую винду должен вообще молчать
А если винда не пиратская, то тем более - ведь, получается, человек кормит напрямую "вражескую" компанию
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Ответ Alestern
Ваши пускай едут, а россияне пропустят эти русофобские игры. И хорошо, что пропустят.
Россияне, к которым отношусь и я, не давали вам права отвечать за них. и нести пургу.
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