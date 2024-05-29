Василий Титов об Играх БРИКС и Играх дружбы: «МОК и WADA испытывают опасения. Россия – сильная страна, у нас есть большое влияние»

Василий Титов считает, что МОК и WADA опасаются международных турниров в РФ.

В этом году Россия планирует провести Игры БРИКС и Игры дружбы.

«Я бы сказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) испытывают не страх, а опасения. Мы же сильная страна, у нас есть большое влияние.

И они понимают, что расширение нашего влияния будет происходит за их счет. А мы исходим из понимания, что хотим провести соревнования, свободные от какого бы то ни было политического влияния.

Поэтому пригласили всех, обеспечиваем приезд участников. Выплачиваем приличные призовые. То есть это то, о чем любой спортсмен может только мечтать», – отметил глава Федерации спортивной гимнастики России.

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?