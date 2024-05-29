Василий Титов об Играх БРИКС и Играх дружбы: «МОК и WADA испытывают опасения. Россия – сильная страна, у нас есть большое влияние»

Теги МОК WADA Василий Титов Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Василий Титов считает, что МОК и WADA опасаются международных турниров в РФ.

В этом году Россия планирует провести Игры БРИКС и Игры дружбы.

«Я бы сказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) испытывают не страх, а опасения. Мы же сильная страна, у нас есть большое влияние.

И они понимают, что расширение нашего влияния будет происходит за их счет. А мы исходим из понимания, что хотим провести соревнования, свободные от какого бы то ни было политического влияния.

Поэтому пригласили всех, обеспечиваем приезд участников. Выплачиваем приличные призовые. То есть это то, о чем любой спортсмен может только мечтать», – отметил глава Федерации спортивной гимнастики России. 

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?

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2 комментария
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Большое влияние где? Даже на бывшие советские республики уже не распространяется. Разве что местами в Африке, а так не более, чем сырьевая база уже не одно десятилетие. МОК и ВАДА по сути похоронили уже наши игры, достаточно посмотреть на то, как все один за другим отказывается от участия в них, только вон Северные Кореи приезжают да прочие страны из параллельной реальности.
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Кажется это называется не влияние, а покупание?
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