Михаил Дегтярев: «Мы не отвергаем диалог с международными спортивными организациями. Некоторые из них находятся под влиянием западных политиков»

Теги Политика Михаил Дегтярев ТАСС Дети Азии Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Дегтярев заявил, что РФ не отказывается от диалога с международными организациями.

«Мы ни в коем случае не отвергаем диалог с международными спортивными организациями. Некоторые из них находятся под влиянием западных политиков и наносят ущерб мировому спорту.

Только что в Алма-Ате мы встречались с министрами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). На сессии мы утвердили несколько наших инициатив. От нашей страны поступило предложение о проведении Игр ШОС.

Демократизация в спорте будет идти семимильными шагами. Прозвучали инициативы нашей страны о проведении Игр будущего, Игр дружбы, Игр БРИКС, «Детей Азии» и других форматов.

Владимир Владимирович Путин пригласил всех, в том числе наших китайских партнеров. Мы условились о проведении летних Российско-китайских игр на Дальнем Востоке. Город согласуем с китайской стороной», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев. 

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10 комментариев
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«Мы не отвергаем диалог с международными спортивными организациями. Некоторые из них находятся под влиянием западных политиков».

Прозвучали инициативы нашей страны о проведении Игр будущего, Игр дружбы, Игр БРИКС, «Детей Азии» и других форматов. Владимир Владимирович Путин пригласил всех, в том числе наших китайских партнеров.

А это не влияние политика? Или это другое?
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Ну что дальше?
Что делать то будешь?
Ты конкретику говори, аргументы проводи.
Толк какой будет от тебя?
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Говорящая голова заговорила
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детский сад штаны на лямках,
злобного полицейского матыцина сменили на добряка:
он - не отвергает...)
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Летние Игры с Китаем в каком году? Сначала надо это согласовать, а уж потом город.
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Ответ Dmitriy
Ну что дальше? Что делать то будешь? Ты конкретику говори, аргументы проводи. Толк какой будет от тебя?
Так он все спихнул на Президента.
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