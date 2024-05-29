Михаил Дегтярев: «Мы не отвергаем диалог с международными спортивными организациями. Некоторые из них находятся под влиянием западных политиков»
Дегтярев заявил, что РФ не отказывается от диалога с международными организациями.
«Мы ни в коем случае не отвергаем диалог с международными спортивными организациями. Некоторые из них находятся под влиянием западных политиков и наносят ущерб мировому спорту.
Только что в Алма-Ате мы встречались с министрами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). На сессии мы утвердили несколько наших инициатив. От нашей страны поступило предложение о проведении Игр ШОС.
Демократизация в спорте будет идти семимильными шагами. Прозвучали инициативы нашей страны о проведении Игр будущего, Игр дружбы, Игр БРИКС, «Детей Азии» и других форматов.
Владимир Владимирович Путин пригласил всех, в том числе наших китайских партнеров. Мы условились о проведении летних Российско-китайских игр на Дальнем Востоке. Город согласуем с китайской стороной», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Прозвучали инициативы нашей страны о проведении Игр будущего, Игр дружбы, Игр БРИКС, «Детей Азии» и других форматов. Владимир Владимирович Путин пригласил всех, в том числе наших китайских партнеров.
А это не влияние политика? Или это другое?
Что делать то будешь?
Ты конкретику говори, аргументы проводи.
Толк какой будет от тебя?
злобного полицейского матыцина сменили на добряка:
он - не отвергает...)