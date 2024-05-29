Дружинин об Играх дружбы: «На турнир по прыжкам в воду ожидаем спортсменов из 15 стран. Думаю, откликнутся участники чемпионатов мира, Европы»

Дружинин рассказал, кого из иностранцев ожидают на Играх БРИКС и Играх дружбы.

– Впереди Игры БРИКС и Игры Дружбы. Насколько это важные старты для российских спортсменов в нынешних условиях?

– Естественно, в условиях ограничений по участию наших спортсменов в международных турнирах, для нас это очень важные старты. Посмотрите, в БРИКС входит 11 государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Плюс будет еще порядка 40 стран. Игры Дружбы тоже будут впечатляющими по своему масштабу соревнованиями. На турнир по прыжкам в воду ожидаем спортсменов из 15 стран. Это будут сильные сборные, достойная конкуренция.

К нам едут не только из-за высоких призовых или гостеприимства – сильные спортсмены хотят соревноваться с российскими атлетами. Это подтверждение статуса, важная соревновательная практика.

– Вице-президент федерации Глеб Гальперин рассказывал, что в июне на Игры БРИКС в Казань приедут 10 стран, включая Китай. Позвать их основную сборную будет реально?

– Думаю, что в составе китайской сборной будут рейтинговые спортсмены, включая членов национальной сборной. Мы сделали несколько шагов вперёд и хорошо продвинулись в отношениях с Китаем.

Недавно провели тренировочные сборы в Чжаоцине, там же состоялся и товарищеский турнир. Надеемся, что китайские прыгуны в воду, а сейчас они мировые лидеры, будут приезжать на наши международные соревнования.

Есть желание тренироваться и соревноваться с основной сборной, будем прикладывать все усилия, чтобы приехали именно они.

– Стоит ли ждать в России участников Олимпийских игр?

– Почему бы и нет? Мы рассчитываем на приезд сборной Мексики, она входит в топ-3 по прыжкам в воду. Думаю, будут не только участники Олимпиады – откликнутся и участники чемпионатов мира, Европы, – сказал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.