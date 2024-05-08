Комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить законопроект о компенсациях от молодых спортсменов при переходе за рубеж – его считают неактуальным

В Госдуме не поддержали проект о компенсации клубам за трансфер игроков за рубеж.

Комитет Государственной думы по спорту рекомендовал отклонить во втором чтении законопроект, обязывающий российских спортсменов, не достигших 23 лет, выплачивать своим клубам компенсацию при переходе в иностранные команды.

По мнению главы комитета , этот проект утратил актуальность.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в случае, если спортсмен, не достигший возраста 23 лет, зарегистрирован иностранным клубом или организацией для участия в зарубежных соревнованиях (за исключением профессиональных, проводимых спортивной лигой, объединяющей в том числе и российские клубы) по определенным видам спорта, в том числе на основании трудового договора, он обязан выплатить компенсацию подготовившей его российской организации. Перечень таких видов спорта и порядок такой выплаты будет определяться Минспорта по предложениям соответствующей общероссийской спортивной федерации.

При этом спортсмены, которым не поступают предложения о заключении трудовых договоров от российских спортивных клубов, могут быть освобождены от уплаты компенсации.

Авторы инициативы поясняют, что в настоящее время в отдельных видах спорта, например, в хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, используя пробелы в российском правовом регулировании, приглашают молодых спортсменов из России для участия в зарубежных соревнованиях, не осуществляя трансферных выплат.