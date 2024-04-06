Светлана Журова: «Пока спортсмены не подписали бумаги, в которых будет осуждение действий России, вопросов к ним быть не должно»

Журова считает, что нельзя осуждать теннисистов за то, что они играют за рубежом.

«Осуждать спортсменов, у которых специфический вид спорта, к примеру, теннис, за то, что они тренируются и играют за рубежом, – неправильно. Они же делают это не по доброй воле. Давайте тогда говорить, что тенниса не существует, а играя только в России, ты никогда не сможешь отобраться на Олимпиаду.

Пока спортсмены не подписали специальные бумаги, в которых будет осуждение действий России, вопросов к ним никаких быть не должно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

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