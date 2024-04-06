Светлана Журова: «Пока спортсмены не подписали бумаги, в которых будет осуждение действий России, вопросов к ним быть не должно»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Коньки/шорт-трек

Журова считает, что нельзя осуждать теннисистов за то, что они играют за рубежом.

«Осуждать спортсменов, у которых специфический вид спорта, к примеру, теннис, за то, что они тренируются и играют за рубежом, – неправильно. Они же делают это не по доброй воле. Давайте тогда говорить, что тенниса не существует, а играя только в России, ты никогда не сможешь отобраться на Олимпиаду.

Пока спортсмены не подписали специальные бумаги, в которых будет осуждение действий России, вопросов к ним никаких быть не должно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

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10 комментариев
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Ответ maripous
Журова, учи матчасть. Неподдержка сво- это обязательное условие участия. Отказ от российского флага- это обязательное условие. Отказ от поддержки государства- это обязательное условие. Вопросов действительно никаких не возникает. Потому что очевидно, что на такие условия согласятся только предатели.
Достаточно перестать путать понятия «Отечество» и «Ваше превосходительство» и всё сразу встаёт на свои места. Один великий русский писатель об этом два века назад ещё писал.
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"в которых будет осуждение действий России (= российской власти), вопросов к ним быть не должно» --- В любой нормальной стране 50% и более населения ОСУЖДАЮТ те или иные действия власти: в США Байдена, во Франции Макрона, в Германии Шольца... И это нормально! Это естественно и не вызывает вопросов и репрессий.
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Журова, ну покажи наконец те документы, которые должны подписать наши спортсмены для участия в ОИ. Ты уже несколько месяцев рассказываешь про них.
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С чего все взяли, в данном случае Журова, что обязательно нужно что то подписать и вот тогда.....
С каких пор фактическое деяние приравнивается к подписи? Подпись под отречением -это частный случай, вид деяния или преступления. Но совсем не единственное доказательство.
Сам факт поездки на условиях МОК не требует подписи. Но он означает, что люди согласились отречься от страны и предать армию. Потому что без этих условий их туда не пустят, хоть с подписью хоть без.
А подпись с них потом возьмут, в последний момент и мелким шрифтом.
Хватит уже придумывать нелепые оправдания предательству. Очевидные условия выставлены.
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