Светлана Журова: «Пока спортсмены не подписали бумаги, в которых будет осуждение действий России, вопросов к ним быть не должно»
Журова считает, что нельзя осуждать теннисистов за то, что они играют за рубежом.
«Осуждать спортсменов, у которых специфический вид спорта, к примеру, теннис, за то, что они тренируются и играют за рубежом, – неправильно. Они же делают это не по доброй воле. Давайте тогда говорить, что тенниса не существует, а играя только в России, ты никогда не сможешь отобраться на Олимпиаду.
Пока спортсмены не подписали специальные бумаги, в которых будет осуждение действий России, вопросов к ним никаких быть не должно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
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С каких пор фактическое деяние приравнивается к подписи? Подпись под отречением -это частный случай, вид деяния или преступления. Но совсем не единственное доказательство.
Сам факт поездки на условиях МОК не требует подписи. Но он означает, что люди согласились отречься от страны и предать армию. Потому что без этих условий их туда не пустят, хоть с подписью хоть без.
А подпись с них потом возьмут, в последний момент и мелким шрифтом.
Хватит уже придумывать нелепые оправдания предательству. Очевидные условия выставлены.