Министр внутренних дел Франции: «Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр»
Во Франции оценили возможность террористической угрозы во время Олимпиады.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на сегодняшний день нет явной террористической угрозы организации Олимпийских игр в Париже, поэтому нет необходимости ставить под сомнение проведение церемонии открытия.
«Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Поэтому не стоить ставить под сомнение саму организацию», – сказал министр в интервью газете Le Parisien.
Дарманен отметил, что для обеспечения безопасности во время Олимпиады будет задействовано «небывалое» число правоохранителей, добавив, что ему пришлось отменить «100% отпусков» полицейских и жандармов.
По сегодняшней ситуации в мире и по тому, что уже неоднократно бывало во Франции (в связи с тем же конфликтом) расслаблять булки нельзя ни на секунду.