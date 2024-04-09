Министр внутренних дел Франции: «Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр»

Во Франции оценили возможность террористической угрозы во время Олимпиады.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на сегодняшний день нет явной террористической угрозы организации Олимпийских игр в , поэтому нет необходимости ставить под сомнение проведение церемонии открытия.

«Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Поэтому не стоить ставить под сомнение саму организацию», – сказал министр в интервью газете Le Parisien.

Дарманен отметил, что для обеспечения безопасности во время Олимпиады будет задействовано «небывалое» число правоохранителей, добавив, что ему пришлось отменить «100% отпусков» полицейских и жандармов.