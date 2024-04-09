Министр внутренних дел Франции: «Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр»

Теги Паралимпийские игры открытие Париж-2024 Жеральд Дарманен Легкая атлетика

Во Франции оценили возможность террористической угрозы во время Олимпиады.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что на сегодняшний день нет явной террористической угрозы организации Олимпийских игр в Париже, поэтому нет необходимости ставить под сомнение проведение церемонии открытия.

«Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Поэтому не стоить ставить под сомнение саму организацию», – сказал министр в интервью газете Le Parisien.

Дарманен отметил, что для обеспечения безопасности во время Олимпиады будет задействовано «небывалое» число правоохранителей, добавив, что ему пришлось отменить «100% отпусков» полицейских и жандармов.

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8 комментариев
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Не каркай, очень не хочется.
По сегодняшней ситуации в мире и по тому, что уже неоднократно бывало во Франции (в связи с тем же конфликтом) расслаблять булки нельзя ни на секунду.
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Видимо, хозяева террористических организаций из-за океана заверили, что всё под контролем. Отсюда и уверенность.
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Не долго подумав добавил на крайняк мы нв русских все свалим.
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Если бы большинство терр.актов были явными, а не тайными, тогда их вообще не было.
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Ну а что он может сказать? Конечно - нет.Только ублюдков сложно предсказать.
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Этот министр кажется редкостным придурком. Бензема для него - угроза, а террористы на массовых мероприятиях - нет. Очень сильно напоминает еще одного государственного деятеля, который расценивал предупреждения о терактах как откровенный шантаж с целью запугать, а в итоге прошляпил один из крупнейших терактов в истории страны.
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