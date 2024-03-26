Макрон о ситуации с безопасностью на Олимпиаде-2024: «Нулевого риска в жизни никогда не бывает»

Теги происшествия Паралимпийские игры Париж-2024 Эммануэль Макрон Борьба

Эммануэль Макрон заявил о «ненулевых рисках» в вопросе безопасности на ОИ-2024.

Ранее правительство Франции повысило уровень террористической угрозы в стране до наивысшего. Также отмечалось, что на Олимпийских играх-2024 в Париже обеспечат беспрецедентный уровень безопасности.

«Нулевого риска в жизни никогда не бывает», – сказал президент Франции Макрон, отвечая на вопрос о текущей ситуации в сфере безопасности.

«Сложность в том, что элемент риска есть всегда. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы его предотвратить. Считаю, что могу сказать вам: да, мы будем готовы.

Определенно, мы делаем все, чтобы подготовиться к церемониям и мероприятиям во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Это очень серьезная работа наших спецслужб, полиции, жандармов и военных», – отметил Макрон.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.

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11 комментариев
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Вы финал ЛЧ даже не смогли нормально организовать, какие вам ОИ
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всех арабов за 101 км на время ОИ)
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Ответ Вадим Сидоров
всех арабов за 101 км на время ОИ)
И тогда там останется 1 Макрон в боксёрских перчатках
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Ответ mr_simpson
Соломку стелит?)
А что он должен был сказать?Все по делу,вероятность того что на тебя упадет метеорит тоже не нулевая.
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Что кто то кому то морду набьет или в глаз вилку воткнет зарекаться нельзя,но каждый руководитель ,при нынешнем развитии электроники, техники и того количества спецслужб,обязан не допустить трагедии сравнимой с терактом на Олимпиаде в Мюнхене ,в 1972 году,или грош цена такому руководителю..
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Ну, за еврейских спортсменов реально стоит волноваться организаторам.
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Логичное высказывание само по себе, но глупейшее высказывание со стороны конкретно Макрона. Подобные вещи можно говорить, если не ты же являешься ответственным за то о чем говоришь.

А у Макрона получилось как у одного товарища, который посоветовал пенсионерам, которым не хватает на еду из за пенсий, худеть т.к. быть худым это полезно.
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Ответ Вадим Сидоров
всех арабов за 101 км на время ОИ)
И всех Макронов
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Ну, за еврейских спортсменов реально стоит волноваться организаторам.
Ну подтвердят еще раз, какие они все толерантные ребята и строят толерантный мир с высокими чувствами))
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