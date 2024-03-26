Макрон о ситуации с безопасностью на Олимпиаде-2024: «Нулевого риска в жизни никогда не бывает»
Эммануэль Макрон заявил о «ненулевых рисках» в вопросе безопасности на ОИ-2024.
Ранее правительство Франции повысило уровень террористической угрозы в стране до наивысшего. Также отмечалось, что на Олимпийских играх-2024 в Париже обеспечат беспрецедентный уровень безопасности.
«Нулевого риска в жизни никогда не бывает», – сказал президент Франции Макрон, отвечая на вопрос о текущей ситуации в сфере безопасности.
«Сложность в том, что элемент риска есть всегда. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы его предотвратить. Считаю, что могу сказать вам: да, мы будем готовы.
Определенно, мы делаем все, чтобы подготовиться к церемониям и мероприятиям во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Это очень серьезная работа наших спецслужб, полиции, жандармов и военных», – отметил Макрон.
Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.
А у Макрона получилось как у одного товарища, который посоветовал пенсионерам, которым не хватает на еду из за пенсий, худеть т.к. быть худым это полезно.