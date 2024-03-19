Винер об Олимпиаде-2024: «Такие унижения, как невозможность попасть на церемонию открытия, – это плевок в лицо всему народу России через наших спортсменов»
Ирина Винер назвала унижением недопуск россиян до парада атлетов на ОИ-2024.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Они не смогут поучаствовать в параде делегаций, который пройдет во время церемонии открытия Игр 26 июля.
«Я с самого начала на Совете при президенте РФ (по развитию физической культуры и спорта) говорила, что для наших ребят позорно выступать под белым флагом, как олимпийцам, так и паралимпийцам.
Если кто и поедет туда, счастлив не будет. Такие унижения, как, например, невозможность попасть на церемонию открытия – это плевок в лицо всему народу России через наших спортсменов», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
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Слава аж в Череповце!
Ты всему народу в душу
Наплевал в моем лице!"