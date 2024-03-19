Винер об Олимпиаде-2024: «Такие унижения, как невозможность попасть на церемонию открытия, – это плевок в лицо всему народу России через наших спортсменов»

Теги Ирина Винер Олимпийская сборная России Паралимпийские игры Париж-2024 ВФХГ паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Гимнастика

Ирина Винер назвала унижением недопуск россиян до парада атлетов на ОИ-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Они не смогут поучаствовать в параде делегаций, который пройдет во время церемонии открытия Игр 26 июля.

«Я с самого начала на Совете при президенте РФ (по развитию физической культуры и спорта) говорила, что для наших ребят позорно выступать под белым флагом, как олимпийцам, так и паралимпийцам.

Если кто и поедет туда, счастлив не будет. Такие унижения, как, например, невозможность попасть на церемонию открытия – это плевок в лицо всему народу России через наших спортсменов», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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24 комментария
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Винер забыла сказать спасибо Путину за это.
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Не знаю, до меня не долетело.
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Уйди уже. И Вяльбе с собой захвати
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Большего плевка в народ России чем от вас тяжело сыскать.
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нравится не нравится терпи красавица
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Пенсия в 15 тысяч рублей - плевок народу России
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Вот не надо сюда народ приплетать. Это плевок прежде всего в лицо нашей власти и чиновникам.
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Унижение - это формально разводиться в 70 лет
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Не знаю, но на мой взгляд, унижение, то что старики и старушки Нефтегазовой сверхдержавы побираются по вагонам электричек. А без церемонии открытия думаю можно прожить
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"О тебе, о подлеце,
Слава аж в Череповце!
Ты всему народу в душу
Наплевал в моем лице!"
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Хватит чуть что прикрываться народом.
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Это не самый сильный плевок,который российскому народу предстоит пережить в ближайшие годы.
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Скажи спасибо своему хозяину, что довёл страну до таких унижений
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Можно и стерпеть плевок, когда сами 10 лет на весь мир срёте.
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Была бы гордость давно бы забыли. И политика партии была бы категоричной
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Вся страна за Урал!!!
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За всё нужно платить!
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Как они любят отождествлять себя со всем народом)
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неуважаемой поясню - плевок в лицо и поставить на место - это из разных опер. Мог ли так сказать на это Вася Уткин?
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Да успокойтесь уже, уважаемая!
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Нафиг нам Олимпиада, проведём Всемирную Спартакиаду со всеми ..
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Из своих источников я получил такую страшную информацию, по сравнению с которой бирюзовый флаг и неучастие в парадах просто детский лепет. Оказывается, тем, кто поедет под нейтральным флагом, придется на Олимпиаде пользоваться исключительно гендерно-нейтральным сортиром. На это мы пойтить никак не могём! Ехать нельзя!
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