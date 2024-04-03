Репетицию церемонии открытия Парижа-2024 перенесли на 1,5 месяца из-за высокого уровня воды в Сене

Репетицию церемонии открытия Парижа-2024 перенесли на 1,5 месяца.

Причиной стал повышенный уровень воды в Сене – лодки с участниками не смогли бы проплыть под мостами.

Репетиция должна была пройти 8 апреля, но теперь состоится 27 мая.

«Перенос репетиции не повлияет на организацию церемонии открытия. Цель состоит в том, чтобы провести это испытание в условиях, максимально приближенных к июльским», — пояснил оргкомитет Олимпийских игр.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в пройдет 26 июля. Команды-участницы проплывут по Сене на лодках.