Репетицию церемонии открытия Парижа-2024 перенесли на 1,5 месяца из-за высокого уровня воды в Сене

Теги открытие Париж-2024 Легкая атлетика

Репетицию церемонии открытия Парижа-2024 перенесли на 1,5 месяца.

Причиной стал повышенный уровень воды в Сене – лодки с участниками не смогли бы проплыть под мостами.

Репетиция должна была пройти 8 апреля, но теперь состоится 27 мая.

«Перенос репетиции не повлияет на организацию церемонии открытия. Цель состоит в том, чтобы провести это испытание в условиях, максимально приближенных к июльским», — пояснил оргкомитет Олимпийских игр.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже пройдет 26 июля. Команды-участницы проплывут по Сене на лодках.

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13 комментариев
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- Как называется купание мэра Парижа в реке перед олимпийскими играми?
- Собака на Сене
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Есть такой интересный факт
В 1880-х годах в реке Сене было обнаружено тело молодой девушки. Очарованный её красотой патологоанатом сделал гипсовый слепок лица, который стал знаменитым. Незнакомку из Сены воспевали многие писатели и поэты, включая Набокова, её черты сравнивали с загадочным выражением Моны Лизы. В 1958 году на основе её лица был сделан широко тиражируемый манекен для тренировки навыков искусственного дыхания «Resusci Anne», из-за чего незнакомку из Сены иногда называют самой целуемой девушкой в истории.
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Блин, какие же французы жалкие :(
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Уверен будут проблемы в Париже во время олимпиады. Недовольных очень много и машины будут сотнями гореть!
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Неужели нельзя было осушить... на время.. ей богу как малые дети. Дело же государственной важности)))
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Они финал ЛЧ то через одно место провели, это один матч, без кипиша не обошлось, а тут целая лимпиада, делаем ставки, мужчины
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Ответ Cruel Snake
Есть такой интересный факт В 1880-х годах в реке Сене было обнаружено тело молодой девушки. Очарованный её красотой патологоанатом сделал гипсовый слепок лица, который стал знаменитым. Незнакомку из Сены воспевали многие писатели и поэты, включая Набокова, её черты сравнивали с загадочным выражением Моны Лизы. В 1958 году на основе её лица был сделан широко тиражируемый манекен для тренировки навыков искусственного дыхания «Resusci Anne», из-за чего незнакомку из Сены иногда называют самой целуемой девушкой в истории.
Тогда допишу, что «Annie are you ok?» (Аню съели волки, да-да) в Smooth Criminal Джексона — это как раз та самая Annie :) Манекен просто в студии звукозаписи стоял.
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