Репетицию церемонии открытия Парижа-2024 перенесли на 1,5 месяца из-за высокого уровня воды в Сене
Репетицию церемонии открытия Парижа-2024 перенесли на 1,5 месяца.
Причиной стал повышенный уровень воды в Сене – лодки с участниками не смогли бы проплыть под мостами.
Репетиция должна была пройти 8 апреля, но теперь состоится 27 мая.
«Перенос репетиции не повлияет на организацию церемонии открытия. Цель состоит в том, чтобы провести это испытание в условиях, максимально приближенных к июльским», — пояснил оргкомитет Олимпийских игр.
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже пройдет 26 июля. Команды-участницы проплывут по Сене на лодках.
- Собака на Сене
В 1880-х годах в реке Сене было обнаружено тело молодой девушки. Очарованный её красотой патологоанатом сделал гипсовый слепок лица, который стал знаменитым. Незнакомку из Сены воспевали многие писатели и поэты, включая Набокова, её черты сравнивали с загадочным выражением Моны Лизы. В 1958 году на основе её лица был сделан широко тиражируемый манекен для тренировки навыков искусственного дыхания «Resusci Anne», из-за чего незнакомку из Сены иногда называют самой целуемой девушкой в истории.