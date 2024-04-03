Песков о призыве Баха не участвовать в Играх дружбы: «Это узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема ни для кого»

Дмитрий Песков заявил, что МОК пытается узурпировать право на спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы.

Он сообщил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры вели беседу от имени «африканского чиновника».

«Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России на проведение крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема – неприемлема ни для кого.

Нежелание руководства Международного олимпийского комитета отмежеваться от политики – вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению», – сказал пресс-секретарь президента России.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт