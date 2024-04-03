Песков о призыве Баха не участвовать в Играх дружбы: «Это узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема ни для кого»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Песков Политика ТАСС Игры дружбы Легкая атлетика

Дмитрий Песков заявил, что МОК пытается узурпировать право на спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы.

Он сообщил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры вели беседу от имени «африканского чиновника».

«Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России на проведение крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема – неприемлема ни для кого.

Нежелание руководства Международного олимпийского комитета отмежеваться от политики – вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению», – сказал пресс-секретарь президента России.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

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15 комментариев
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можно как угодно относиться к пескову и всей этой шайкелейке. но по сути он прав!
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Ответ wshnmn
А когда нашим говорят не ехать на олимпиаду в нейтральном статусе, это что ?)
Кому конкретно запретили?
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Ответ Alex1104
А в чем тогда разница? Чем те лучше этих?
А ты чем лучше этих?
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Принципиально - да. Это именно так называется.
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Тов. Бабах с ОИ все понятно, а здесь то вы при чем?
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Ответ Александр Кудрявцев
Всем.
Кто и когда. Ссылку слабо?
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Ответ SerVer
Раз в год и палка стреляет. Но это не повод использовать её в качестве оружия.
вы видать прочитали но не поняли если человек мерзавец это далеко не факт что он не может говорить адекватные и правильные вещи.
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