Михаил Мишустин: «МОК препятствует участию россиян во всемирных состязаниях. В этой ситуации мы активно развиваем новые форматы соревнований»

Теги МОК Государственная дума Политика Р-Спорт Михаил Мишустин Игры Будущего Игры дружбы Водные виды

Михаил Мишустин заявил, что Россия будет развивать новые форматы соревнований.

«Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации находятся под серьезным политическим давлением, препятствуют участию российских атлетов во всемирных и европейских состязаниях.

В этой ситуации мы активно развиваем новые форматы соревнований», – сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

В качестве примера таких новых форматов он назвал «Игры Будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который прошел с 21 февраля по 3 марта в Казани и Сочи.

«Многое запланировано и на текущий год, в том числе Игры дружбы. Будем и дальше создавать условия, чтобы наши спортсмены могли показать свои лучшие результаты в состязаниях с достойными соперниками», – отметил премьер-министр РФ.

Игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. 

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10 комментариев
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Новые форматы по распилу бюджета и запудриванию сознания они разрабатывают.
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на фоне остальных мишустин выглядит более менее адекватно
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Новые линии для буков -- больше денег от лудоманов
😏
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кто же эти "достойные" соперники?🤨🥱🤧
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Ай да Мишустин—- ай да ….. сын——на самом деле…..
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Эх, если бы можно было там весь диск отформатировать...
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