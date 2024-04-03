Михаил Мишустин: «МОК препятствует участию россиян во всемирных состязаниях. В этой ситуации мы активно развиваем новые форматы соревнований»

Михаил Мишустин заявил, что Россия будет развивать новые форматы соревнований.

«Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации находятся под серьезным политическим давлением, препятствуют участию российских атлетов во всемирных и европейских состязаниях.

В этой ситуации мы активно развиваем новые форматы соревнований», – сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

В качестве примера таких новых форматов он назвал «Игры Будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который прошел с 21 февраля по 3 марта в Казани и Сочи.

«Многое запланировано и на текущий год, в том числе Игры дружбы. Будем и дальше создавать условия, чтобы наши спортсмены могли показать свои лучшие результаты в состязаниях с достойными соперниками», – отметил премьер-министр РФ.

Игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве.