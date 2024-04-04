Глава оргкомитета Игр дружбы о запрете рекламы алкоголя: «Это позиция ряда органов исполнительной власти, мы вынуждены были к ней прислушаться»

Теги Матч ТВ Игры дружбы Алексей Сорокин Легкая атлетика

Глава оргкомитета Игр дружбы высказался о запрете рекламы алкоголя и букмекеров.

— Бесспорно, на финансировании любого мероприятия благосклонно бы сказалась возможность рекламы алкогольной продукции, что увеличивает спектр спонсоров. Следовательно, это увеличивает объемы финансирования.

Была определенная позиция ряда органов исполнительной власти, мы вынуждены были к ней прислушаться.

— Это те же органы, кто противится возвращению пива на стадионы?

— Это отдельный большой разговор, про него дискуссия идет уже не первый год. Мою персональную позицию вы тоже знаете, хотя она тут нерелевантная.

Хочется надеяться, что эта дискуссия не остановится, нет никакой обреченности в решении данного вопроса.

Мы вместе с российским футболом будем продолжать убеждать коллег, что ничего страшного в себе это не несет, — сказал Алексей Сорокин. 

В Госдуме одобрили идею об исключении на Играх дружбы рекламы алкоголя и букмекеров

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1 комментарий
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Про разрешение пива на трибунах на футболе речь идёт много лет.
Даже кто то проговорился из чиновников, что после введения фанайди разрешат пиво на стадионах.
А воз и ныне там ...
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