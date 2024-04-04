Глава оргкомитета Игр дружбы: «Нам бы хотелось вести профессиональную дискуссию с МОК, но сейчас она скатывается в обмен комментариями и обвинениями»

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Сорокин заявил о готовности к дискуссии с МОК.

— Мы не считаем, что при отсутствии информированности есть какой‑то предмет для дебатов. Если бы нам задали вопрос, уверен, мы бы смогли аргументированно разъяснить, что никакой опасности ни для кого нет.

Мы готовы к диалогу с МОК, но его нет. Есть какие‑то обвинения в политизации, но ведь мы стараемся как раз уйти от нее. Но нас в этом и обвиняют. Мне кажется, это какая‑то странная позиция. И нам не хочется втягиваться в одностороннюю дискуссию.

Вернее, нам бы хотелось вести профессиональную дискуссию, но сейчас она скатывается в обмен комментариями и обвинениями. Но лично мне такую коммуникацию вести сложно. Хотелось бы обсудить Игры дружбы с МОК предметно и профессионально, мы готовы к этому разговору.

Мы не чуждые мировому спорту люди. У нас есть представители, занимавшие серьезные посты в международных организациях. И до сих пор есть такие люди. Зачем нас вычеркивать и говорить: «Все, что здесь происходит — плохо, потому что мы так считаем, и не надо нам ничего рассказывать». Так нечестно.

— Хотели бы пригласить представителей МОК на Игры дружбы?

— Почему нет? Мы всех готовы пригласить. Министр спорта же не зря сказал, что даже представители Украины могут участвовать, мы это помним, — сказал Алексей Сорокин.

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