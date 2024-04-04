В Госдуме одобрили идею об исключении на Играх дружбы рекламы алкоголя и букмекеров

На Играх дружбы не будет рекламы алкогольной продукции и букмекеров.

Об этом стало известно по итогу заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященного законопроекту о проведении соревнований.

Законопроект принят Госдумой в первом чтении. Комитет рекомендовал принять его во втором чтении.

«Палата одобрила закон в первом чтении. Поправки отрабатывались, сегодня по результатам работы хотелось бы поговорить.

Были внесены 15 поправок от депутатов Госдумы. Всего отработано более 80 замечаний.

Была исключена реклама алкогольной продукции, букмекеров. А также была исключена продажа алкогольной продукции во время соревнований», — прокомментировал председатель комитета Дмитрий Свищев.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.