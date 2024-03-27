«Это больше политический вопрос». Глава WADA поговорил с пранкерам Вованом и Лексусом об участии стран в Играх дружбы

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с главой WADA.

Пранкер представился «африканским политиком» и спросил Витольда Баньку об участии стран в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Итак, мы не довольны этой инициативой. Так что если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие.

Я считаю, что федерациям следует избегать участия, комитеты и страны также должны избегать участия в этом мероприятии. Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм. Мы поддерживаем, мы являемся частью олимпийской идеи, поскольку основной заинтересованной стороной является Международный олимпийский комитет. И это событие – это нечто вне системы», – цитирует разговор «Р-Спорт».

«С политической точки зрения я не уверен, остановим ли мы русских и заставим ли их не проводить эти Игры. Это больше, так сказать, политический вопрос. И поэтому мы должны выразить нашу озабоченность. И, конечно, я думаю, что Африка может возглавить оппозицию, и тогда мы можем, или вы можете поговорить с другими регионами, а затем подумать, как вместе мы сможем остановить эту инициативу.

Вот почему мы призываем страны не участвовать. И, выражаясь дипломатически, это не заслуживающая доверия инициатива. И вы, как лидер Африканского союза, вместе с другими лидерами можете высказаться больше в политической плоскости. Но я думаю, что это хорошая идея, нам нужно иметь общую согласованную позицию», – добавил Банька.

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?