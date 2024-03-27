«Это больше политический вопрос». Глава WADA поговорил с пранкерам Вованом и Лексусом об участии стран в Играх дружбы

Теги допинг МОК WADA Политика Витольд Банька Игры дружбы Легкая атлетика

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с главой WADA.

Пранкер представился «африканским политиком» и спросил Витольда Баньку об участии стран в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Итак, мы не довольны этой инициативой. Так что если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие.

Я считаю, что федерациям следует избегать участия, комитеты и страны также должны избегать участия в этом мероприятии. Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм. Мы поддерживаем, мы являемся частью олимпийской идеи, поскольку основной заинтересованной стороной WADA является Международный олимпийский комитет. И это событие – это нечто вне системы», – цитирует разговор «Р-Спорт».

«С политической точки зрения я не уверен, остановим ли мы русских и заставим ли их не проводить эти Игры. Это больше, так сказать, политический вопрос. И поэтому мы должны выразить нашу озабоченность. И, конечно, я думаю, что Африка может возглавить оппозицию, и тогда мы можем, или вы можете поговорить с другими регионами, а затем подумать, как вместе мы сможем остановить эту инициативу.

Вот почему мы призываем страны не участвовать. И, выражаясь дипломатически, это не заслуживающая доверия инициатива. И вы, как лидер Африканского союза, вместе с другими лидерами можете высказаться больше в политической плоскости. Но я думаю, что это хорошая идея, нам нужно иметь общую согласованную позицию», – добавил Банька.

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20 комментариев
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Ответ Российский пользователь
Это все на, что мы способны, подключить пранкеров!?
ну извините, рабством, колонизаторством, геноцидом, бомбёжкой своего населения, терроризмом и подготовкой террористов мы заниматься не умеем, а так бы может и мы владели этой системой
+14
-4
+10
Африканский политик Вован - это звучит хорошо. Во всех смыслах
+14
-5
+9
а как же вот это "независимая организация WADA" и "спорт вне политики, а в России все политизированно"?
+10
-3
+7
Вот это пранк, развели Баньку по полной.
А если серьезно, ничего кроме того, что ВАДА и МОК говорят официально, тут нет
+6
0
+6
Ответ Alex1104
########
Прошу не считать мой комментарий гомофобным, они ######## в плохом смысле этого слова.
+6
-2
+4
Ответ Насонов Дмитрий
Серьезно, не занимались геноцидом? Переселение целых народов вообще-то является геноцидом. Так что, вспоминая калмыков, чеченцев и поволжских немцев, еще как занимались. И да, к чему это все здесь?
Я бы не называл переселение геноцидом. Это были преступные случаи, но не геноцид, как ни крути.
Хотя в случае с поволжскими немцами не всё так просто и однозначно. Ведь, например, граждан США японского происхождения тоже не то, чтобы оставили дома сидеть. Ну если мягко.
Про геноцид - почитайте про Бельгийское Конго, например. Не вредно будет
+3
-1
+2
Ключевое - "это событие - это нечто вне системы ". А следовательно не имеет право на существование.
+1
0
+1
О, дивный мир, основанный на правилах!
+2
-1
+1
"Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие"

Почему в заголовок надо выносить вырванный из контекста кусок?
+1
0
+1
Ответ Bleffinho
а как же вот это "независимая организация WADA" и "спорт вне политики, а в России все политизированно"?
Опять только заголовок прочитать сил хватило?
+4
-3
+1
Да, это уже давно было известно, что это политический вопрос.
Просто очередное подтверждение, что там всё прогнило ,не только в политике, но и в спорте
+4
-4
0
Изначально в идее Игр дружбы не было никакой дружбы, а было исключительно желание дальнейшей конфронтации с политическими целями. Позиция же WADA вообще простая - РФ не имеет права организовывать Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
+4
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То же мне Америку открыли, это и так было понятно,

к чему было этих двоих напрягать африканцем представляться? Так чисто для успокоения или воздух по сотрясать
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Ответ Ебздрогыч
Африканский политик Вован - это звучит хорошо. Во всех смыслах
Бабах
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Ответ Насонов Дмитрий
Серьезно, не занимались геноцидом? Переселение целых народов вообще-то является геноцидом. Так что, вспоминая калмыков, чеченцев и поволжских немцев, еще как занимались. И да, к чему это все здесь?
переселение - это не геноцид. Целью геноцида является истребление народа, а у нас эти народы прекрасно жили и живут, и переселяли их как раз с целью предотвращения истребления. Ты как жти мегаразумы западные: вывезли детей из зоны боевых действий - военное преступление, надо было их, по вашему мнению, оставить умирать под бомбами и пулями.
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0
Ответ Alex1104
Я бы не называл переселение геноцидом. Это были преступные случаи, но не геноцид, как ни крути. Хотя в случае с поволжскими немцами не всё так просто и однозначно. Ведь, например, граждан США японского происхождения тоже не то, чтобы оставили дома сидеть. Ну если мягко. Про геноцид - почитайте про Бельгийское Конго, например. Не вредно будет
Я, слава богу, имею представление о том, что было в Конго. И да, геноцид проявляется по-разному.
УК РФ определяет геноцид в том числе и как:
"насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы".
Так что это именно что геноцид
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