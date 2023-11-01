Свищев о заявлении МОК: «Налицо русофобское отношение. Им не нравится все русское, белорусское, а к остальным ситуациям они могут подстроиться»

Дмитрий Свищев назвал русофобским отношение МОК к российским спортсменам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Мне интересно, как МОК будет объяснять позицию российским и белорусским спортсменам? Я не могу понять этого.

Очень странные заявления по отношению к Израилю на фоне дискриминационных отношений к российским и белорусским спортсменам по национальному признаку. Очень странно слышать непоследовательные и нелогичные высказывания.

Здесь налицо русофобское отношение на фоне свежего высказывания МОК. Им не нравится все русское, белорусское, а к остальным ситуациям они могут подстроиться», — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.