Депутат Свищев об отстранении ОКР: «Решение МОК нужно оспорить в суде»

Депутат Свищев призвал оспорить в суде решение МОК об отстранении ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Ожидаемое решение. Но это наша страна, наши люди, которые готовы работать на развитие спорта. МОК нашел бы и иной повод для подобных решений. Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде.

И, как мы знаем, в России запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры будущего. У наших спортсменов будет и соревновательная практика, и возможность проявить себя среди сильнейших.

ОКР же нужно продолжать отстаивать интересы наших спортсменов всеми возможными способами. В руках чиновников сейчас судьбы тысяч наших спортсменов, которые мечтают попасть на крупные международные соревнования», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.