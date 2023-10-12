Депутат Свищев об отстранении ОКР: «Решение МОК нужно оспорить в суде»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Государственная дума Дмитрий Свищев Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Керлинг

Депутат Свищев призвал оспорить в суде решение МОК об отстранении ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Ожидаемое решение. Но это наша страна, наши люди, которые готовы работать на развитие спорта. МОК нашел бы и иной повод для подобных решений. Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде.

И, как мы знаем, в России запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры будущего. У наших спортсменов будет и соревновательная практика, и возможность проявить себя среди сильнейших.

ОКР же нужно продолжать отстаивать интересы наших спортсменов всеми возможными способами. В руках чиновников сейчас судьбы тысяч наших спортсменов, которые мечтают попасть на крупные международные соревнования», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

26 комментариев

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ta-tosha
Желательно в Басманном :)))
+37
-1
+36
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Maturmalai
Ответ ta-tosha
Желательно в Басманном :)))
В Гаагском. Чтобы дважды не ездить.
+27
-4
+23
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Девушка Безимени
это не лечится..
+11
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Вечно в бане
В каком суде, кретин? Ты же сам, и тебе подобные, из каждого утюга кричите, что все международные федерации, и чуть ли не целые правительства англосаксам продались. Ты в какой суд собрался? Реально в Басманный?

И ведь самое печальное, что этот человек не такой идиот, чтобы не понимать, какую чушь он несёт. Значит он считает идиотами электорат, для которого он и говорит.
+9
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Savarona25
Если я правильно помню все депутаты и спортивные чиновники в последнее время активно и дружно вопили, что клали они на Олимпиаду и все остальное. Вот их мечты и осуществились.
+7
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Viks
В каком суде, что ты лепишь?
+6
-1
+5
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Olga.t
Не может быть, чтобы Свищев не понимал абсурдности своих заявлений, но... положение обязывает.
+4
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Марина Абросимова
Хоть заспорьтесь!!!! Зеро везде!!
+4
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nmnackjbxkasbk
Ответ Viks
В каком суде, что ты лепишь?
басманном же свои люди
+5
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papadok
"Игры будущего" - звучит примерно как когда-то от Михаила Задорнова в свое время "Где я и где завтра".
+4
0
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Фут.Боль
В европейском надо полагать. Там-то этому МОКу покажут кузькину мать!
+3
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Вячеслав Пустохин
Басманном
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Сергей Сорока
Они хотят признать ОКР членом МОК на территории России или что?
+3
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За здоровье
И в санэпидемстанции.
+2
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Yury Sin
Ответ Olga.t
Не может быть, чтобы Свищев не понимал абсурдности своих заявлений, но... положение обязывает.
Ох не знаю, думается мне, что такие опытные ребята, ветераны своего дела, со временем начинают верить в пургу, которую несут.
+2
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Блинчик
В Никулинском)
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sa.lari
В спортлото?
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Беня_Финитас
в Басманном суде желательно . тот впаяет этому МОК 7 лет колонии строгого режима , чтобы другим неповадно было .
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papadok
Ответ maripous
Зачем? Оспаривание в суде ничего не изменит. Изменить может только фронт. И вообще, спортсмены со своими хотелками и капризами -это не то, что сейчас актуально. О чем там мечтают эти спортсмены-плевать. Все о чем то мечтали до начала сво. Иных уж и в живых нет. Так что спортсмены перебьются без европейских и американских арен. Посидят в России, как и все граждане страны. А там может и в Азию поедут на какой-нибудь турнир или в Африку. Тоже заграница.
Можно подробнее, что должно произойти на фронте, чтобы позиция МОК изменилась? Вы, как Пригожин, до Ла-Манша пойдете, или у Вас другой план?
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ИглесиасХулио
Наверно детям за батю стыдно
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Alexander Rakhilkin
Ответ ta-tosha
Желательно в Басманном :)))
Сняли с языка!
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maripous
Зачем? Оспаривание в суде ничего не изменит. Изменить может только фронт. И вообще, спортсмены со своими хотелками и капризами -это не то, что сейчас актуально.
О чем там мечтают эти спортсмены-плевать. Все о чем то мечтали до начала сво. Иных уж и в живых нет. Так что спортсмены перебьются без европейских и американских арен. Посидят в России, как и все граждане страны.
А там может и в Азию поедут на какой-нибудь турнир или в Африку. Тоже заграница.
+3
-3
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Вячеслав Максименко
Не надо было прогибаться под нейтральный статус.
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dimitrii63
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Ответ papadok
Можно подробнее, что должно произойти на фронте, чтобы позиция МОК изменилась? Вы, как Пригожин, до Ла-Манша пойдете, или у Вас другой план?
ты видел Пригожина??? это же байка, его не существует
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