Депутат Свищев об отстранении ОКР: «Решение МОК нужно оспорить в суде»
Депутат Свищев призвал оспорить в суде решение МОК об отстранении ОКР.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Ожидаемое решение. Но это наша страна, наши люди, которые готовы работать на развитие спорта. МОК нашел бы и иной повод для подобных решений. Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде.
И, как мы знаем, в России запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры будущего. У наших спортсменов будет и соревновательная практика, и возможность проявить себя среди сильнейших.
ОКР же нужно продолжать отстаивать интересы наших спортсменов всеми возможными способами. В руках чиновников сейчас судьбы тысяч наших спортсменов, которые мечтают попасть на крупные международные соревнования», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
И ведь самое печальное, что этот человек не такой идиот, чтобы не понимать, какую чушь он несёт. Значит он считает идиотами электорат, для которого он и говорит.
О чем там мечтают эти спортсмены-плевать. Все о чем то мечтали до начала сво. Иных уж и в живых нет. Так что спортсмены перебьются без европейских и американских арен. Посидят в России, как и все граждане страны.
А там может и в Азию поедут на какой-нибудь турнир или в Африку. Тоже заграница.