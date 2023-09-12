Депутат Свищев: «Все наши спортсмены – патриоты своей Родины и отстаивают ее интересы, они не согласятся на дискриминационные требования»

Депутат Дмитрий Свищев оценила слова Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Мы должны принять слова Владимира Владимировича как призыв к действию, наша задача – в непростое время обеспечить участие наших спортсменов в международных соревнованиях. Мы обязаны обеспечить возможность выступать, но без ущемления национальных интересов и интересов самих спортсменов.

Все наши спортсмены – патриоты своей Родины и отстаивают ее интересы, тем самым они не согласятся на дискриминационные требования. Но мы видим, что сейчас тем же Евросоюзом делается все для того, чтобы россияне не могли приезжать в Европу. Так же и в спорте: запретить участвовать они не могут, но они создают сложные условия для отбора на , возможностей остается все меньше и меньше.

Независимо от всего происходящего, мы должны развивать внутренние соревнования, приглашать спортсменов из всех стран. Очень важно не прекращать диалог с федерациями и , закрыться и обидеться – не поможет в решении вопроса. Шантаж и бойкот – тоже не выход, необходим ежедневный конструктивный диалог. Надо продолжать убеждать наших коллег на Западе в том, что мы должны участвовать», – сказал .