Депутат Свищев: «Все наши спортсмены – патриоты своей Родины и отстаивают ее интересы, они не согласятся на дискриминационные требования»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев оценила слова Путина об участии россиян в Олимпиаде.

«Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними», – заявил сегодня президент России Владимир Путин.

«Мы должны принять слова Владимира Владимировича как призыв к действию, наша задача – в непростое время обеспечить участие наших спортсменов в международных соревнованиях. Мы обязаны обеспечить возможность выступать, но без ущемления национальных интересов и интересов самих спортсменов.

Все наши спортсмены – патриоты своей Родины и отстаивают ее интересы, тем самым они не согласятся на дискриминационные требования. Но мы видим, что сейчас тем же Евросоюзом делается все для того, чтобы россияне не могли приезжать в Европу. Так же и в спорте: запретить участвовать они не могут, но они создают сложные условия для отбора на Олимпиаду, возможностей остается все меньше и меньше.

Независимо от всего происходящего, мы должны развивать внутренние соревнования, приглашать спортсменов из всех стран. Очень важно не прекращать диалог с федерациями и МОК, закрыться и обидеться – не поможет в решении вопроса. Шантаж и бойкот – тоже не выход, необходим ежедневный конструктивный диалог. Надо продолжать убеждать наших коллег на Западе в том, что мы должны участвовать», – сказал Свищев.

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2 комментария

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Михаил Опякин
Депутат Свищев обязался взять на иждивение всех спортсменов РФ
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Пётр
Подобным тебе сегодня ваш хозяин сказал, что спортсмены в праве сами решать выступать им или нет. Хватит пререкаться. От таких как вы уж точно ничего не зависит.
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