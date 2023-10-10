Матыцин не поддержал заявление ОКР о компенсациях для спортсменов: «Считаю, что любые выплаты должны быть за результат»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Олег Матыцин не поддержал заявление ОКР о компенсациях для спортсменов.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) представили проект, согласно которому за пропуск международных турниров, в том числе Олимпийских игр, российским чемпионам предыдущих ОИ могут выплатить по 500 тысяч рублей, серебряным призерам – по 350, бронзовым – по 250, а участникам – по 150.

«Считаю, что любые выплаты должны быть за результат. Не как компенсация за что-то, а за результат. Те правительственные гарантии, которые были даны по результатам выступления на Спартакиаде, Играх БРИКС, Играх дружбы.

Что касается позиции ОКР, считаю, что целесообразным было бы создать отдельные соревнования для тех, кто не поедет на Олимпийские игры, и там разработать систему премирования. Призовой фонд, который был бы направлен на достижение и мотивацию к достижению результата», – сказал министр спорта Олег Матыцин.

Кандидаты в сборную России получат компенсацию в случае неучастия в Олимпиаде: 500 тысяч рублей – чемпионы предыдущих Игр, 150 тысяч – участники

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13 комментариев

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Адриана
Тот редкий случай, когда он абсолютно прав.
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Nikolay Stavrogin
Можно к депутатам с тем же подходом?
+20
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Тайга86
Денег на все хотелки нет. Еще немного и уже начнут платить спортсменам просто за то, что они есть.
+14
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Ir2019
Можно тогда всей стране выплатить компенсацию? Потенциально мы тоже участники ОИ
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Melnikov1968
Вполне логично. Олимпийские чемпионы и призеры Игр свои премиальные уже получили, какая еще компенсация? За то, что ты мог выиграть какую-либо медаль,если бы поехал? Полный бред. Будут соревнования в 2024 году: Игры БРИКС, Дружбы, Спартакиада. Выигрывайте медали и получайте свои призовые. А так на шару, извините.
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Ковид 07.10.52
Никак не поделят народные деньги, отобранные у народа без его согласия.
+11
-2
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Grads
Ранее в Олимпийском комитете России представили проект, согласно которому за пропуск международных турниров, в том числе Олимпийских игр, российским чемпионам ОИ могут выплатить по 500 тысяч рублей, серебряным призерам – по 350, бронзовым – по 250, а участникам предыдущих Игр – по 150.
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А откуда чемпионы и призеры Олимпиады возьмутся, если спортсмены на Олимпиаду не поедут?
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Классный руководитель
А лучше распустить ОКР толку от них это прокладка между бюджетом и федерациями,,,,пусть федерации занимаются соревнованиями и премиями
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Atsuktuvas
"Всего - мало, а всех - много. Всего на всех не хватает." (с)
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Насонов Дмитрий
Денег нет, но вы держитесь.
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Olga.t
Даже министры иногда бывают адекватными.
СтОит только захотеть.
+3
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Angelgirl
Если спортсмена пускают на Олимпиаду и он хочет участвовать, он должен ехать, даже если и без флага и гимна. Он всё равно наш. Всё должно быть как всегда.
+3
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