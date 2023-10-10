Матыцин не поддержал заявление ОКР о компенсациях для спортсменов: «Считаю, что любые выплаты должны быть за результат»

Олег Матыцин не поддержал заявление ОКР о компенсациях для спортсменов.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) представили проект, согласно которому за пропуск международных турниров, в том числе Олимпийских игр, российским чемпионам предыдущих ОИ могут выплатить по 500 тысяч рублей, серебряным призерам – по 350, бронзовым – по 250, а участникам – по 150.

«Считаю, что любые выплаты должны быть за результат. Не как компенсация за что-то, а за результат. Те правительственные гарантии, которые были даны по результатам выступления на Спартакиаде, Играх БРИКС, Играх дружбы.

Что касается позиции ОКР, считаю, что целесообразным было бы создать отдельные соревнования для тех, кто не поедет на Олимпийские игры, и там разработать систему премирования. Призовой фонд, который был бы направлен на достижение и мотивацию к достижению результата», – сказал министр спорта Олег Матыцин.

Кандидаты в сборную России получат компенсацию в случае неучастия в Олимпиаде: 500 тысяч рублей – чемпионы предыдущих Игр, 150 тысяч – участники