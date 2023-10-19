Олег Матыцин: «Последнее решение МОК о приостановлении членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки»

Теги МОК ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта Олег Матыцин раскритиковал решение МОК об отстранении ОКР.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Последнее решение МОК о приостановлении членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Но тем не менее ОКР продолжает свою активную деятельность», – сказал Матыцин на заседании форума «Россия – спортивная держава».

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
ОКР продолжает свою активную деятельность» --- Деятельность в ЧЁМ ? --- Кроме воплей Позднякова никакой деятельности НЕТ.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Вполне ожидаемое решение. Или думали что как с Крымом прокатит?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Ожидаемое решение, которое российская власть спровоцировала и вызвала намеренно. Или по дури.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Damien King
красная линия
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий