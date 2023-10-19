Олег Матыцин: «Последнее решение МОК о приостановлении членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки»
Министр спорта Олег Матыцин раскритиковал решение МОК об отстранении ОКР.
12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Последнее решение МОК о приостановлении членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Но тем не менее ОКР продолжает свою активную деятельность», – сказал Матыцин на заседании форума «Россия – спортивная держава».
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