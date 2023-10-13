Депутат Свищев о компенсациях ЦСП в случае увольнения спортсмена: «На сегодняшний день такая инициатива непроходная»
Депутат Свищев высказался о компенсациях ЦСП в случае увольнения спортсмена.
Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что спортсменов обяжут выплачивать компенсацию Центру спортивной подготовки при уходе из сборной по неуважительной причине.
«Наш комитет в курс никто не ставил. Надо сначала все проработать и взвесить все за и все против, потому что у такой инициативы я вижу как плюсы, так и минусы. Мне кажется, на сегодняшний день такая инициатива непроходная», – сказал Дмитрий Свищев.
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