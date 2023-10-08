Томас Бах об интеграции новых регионов России в ОКР: «Ситуация будет обсуждаться на исполкоме МОК на следующей неделе»

Теги МОК ОКР Томас Бах НОК Украины Вадим Гутцайт Легкая атлетика

Томас Бах высказался об интеграции новых регионов России в ОКР.

В октябре членами Олимпийского комитета России (ОКР) стали представительства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Хочу сообщить вам, что Международный олимпийский комитет (МОК) начал процедуру, в которой детально рассмотрит включение региональных органов в состав ОКР.

После изучения данной ситуации она будет обсуждаться на исполкоме МОК в Мумбаи на следующей неделе», – цитирует Inside the Games ответ главы МОК Томаса Баха на соответствующий запрос из Национального олимпийского комитета Украины.

Заседание исполкома МОК пройдет с 15 по 17 октября.

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16 комментариев

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beleran
По сути и у нас и у МОК есть потрясающий шанс закрыть тему с ОИ 2024.
МОК нас отстраняет от участия в связи с принятием новых территорий в ОКР, а у нас будет зелёный аргумент, чтобы не участвовать в ОИ.

Ситуация win-win.
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MikhaL
Снова выразят глубокую озабоченность.
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Зубы Дзюбы
Выразят высокую обеспокоенность как обычно.
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Alexander2022
Ответ dimitrii63
нужно либо принять отстранения, а федерациям перестать оплачивать взносы полностью, либо выступать за другую сборную, того же бывшего союза, ибо спорт не имеет границ
Этой другой сборной такое надо?
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Alexander2022
Ответ dimitrii63
про сборную Израиля вещаешь
Бывший союз и Израиль. Все с тобой понятно
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rdyabin@icloud.com
Местная шваль мечтает чтоб Россию отменили везде и всюду. Да вас то тоже отменят, мамкины революционеры дудята глупые)).
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Realist2022
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Ответ Жанна Калгина
Им это не выгодно,им нужен разлад в России,им надо чтобы не они запретили,а Путин.Тогда они хорошенькие будут
Им просто не нужны понятия бандитского Петербурга
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Ярик01
Ответ Андрей Балабаев
Уже пофиг. Может и лучше будет полный запрет, чем такое "участие" которое нам предлагают
Тебе никакое участие не предлагают.
А для спортсменов (за исключением военнослужащих, что сидят на зарплатах и сами выбрали этот путь) предлагаемое практически не отличается от трех предыдущих олимпиад
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