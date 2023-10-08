Томас Бах об интеграции новых регионов России в ОКР: «Ситуация будет обсуждаться на исполкоме МОК на следующей неделе»
Томас Бах высказался об интеграции новых регионов России в ОКР.
В октябре членами Олимпийского комитета России (ОКР) стали представительства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
«Хочу сообщить вам, что Международный олимпийский комитет (МОК) начал процедуру, в которой детально рассмотрит включение региональных органов в состав ОКР.
После изучения данной ситуации она будет обсуждаться на исполкоме МОК в Мумбаи на следующей неделе», – цитирует Inside the Games ответ главы МОК Томаса Баха на соответствующий запрос из Национального олимпийского комитета Украины.
Заседание исполкома МОК пройдет с 15 по 17 октября.
МОК нас отстраняет от участия в связи с принятием новых территорий в ОКР, а у нас будет зелёный аргумент, чтобы не участвовать в ОИ.
Ситуация win-win.
А для спортсменов (за исключением военнослужащих, что сидят на зарплатах и сами выбрали этот путь) предлагаемое практически не отличается от трех предыдущих олимпиад