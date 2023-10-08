Томас Бах об интеграции новых регионов России в ОКР: «Ситуация будет обсуждаться на исполкоме МОК на следующей неделе»

Томас Бах высказался об интеграции новых регионов России в ОКР.

В октябре членами Олимпийского комитета России (ОКР) стали представительства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Хочу сообщить вам, что Международный олимпийский комитет (МОК) начал процедуру, в которой детально рассмотрит включение региональных органов в состав ОКР.

После изучения данной ситуации она будет обсуждаться на исполкоме МОК в Мумбаи на следующей неделе», – цитирует Inside the Games ответ главы МОК Томаса Баха на соответствующий запрос из Национального олимпийского комитета Украины.

Заседание исполкома МОК пройдет с 15 по 17 октября.