Леонид Тягачев: «Томас Бах со спорта перешел на политику. И крутит, и мучает нашу страну. В конечном итоге мы победим обязательно»
Почетный президент ОКР высказался о политизированности Томаса Баха.
«Мне обидно за Томаса Баха (главу Международного олимпийского комитета – Sports.ru), который со спорта перешел на политику. И крутит, и мучает нашу страну. Надо бороться, и мы свою силу можем показать только результатами. Они у нас хорошие. И будут еще лучше.
Потому что нас настолько сильно обижают, что дальше уже некуда. Загоняют в угол, а те, кого загоняют в угол, становятся злыми, сердитыми, сильными и волевыми. И в конечном итоге мы победим обязательно», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.
Бах!
Издевается и мучает нашу страну, хотя она самая великая в мире. По мнению, в частности, жителей Воркуты.
Мучает и издевается! Бах!