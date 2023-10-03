Леонид Тягачев: «Томас Бах со спорта перешел на политику. И крутит, и мучает нашу страну. В конечном итоге мы победим обязательно»

Теги МОК Леонид Тягачев ОКР Томас Бах Политика Легкая атлетика

Почетный президент ОКР высказался о политизированности Томаса Баха.

«Мне обидно за Томаса Баха (главу Международного олимпийского комитета – Sports.ru), который со спорта перешел на политику. И крутит, и мучает нашу страну. Надо бороться, и мы свою силу можем показать только результатами. Они у нас хорошие. И будут еще лучше.

Потому что нас настолько сильно обижают, что дальше уже некуда. Загоняют в угол, а те, кого загоняют в угол, становятся злыми, сердитыми, сильными и волевыми. И в конечном итоге мы победим обязательно», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.

28 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Медведев бутылку водки побеждает каждый день с разгромным счетом. Ты можешь ему помочь
+31
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+28
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SF_NY
"За три дня." А потом падение Баха.
+21
-2
+19
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Sergey Arutyunov
журналисты, пожалуйста, задайте ему и ему подобным вопрос: кого они собрались побеждать? весь мир? разум своего народа? логику? или всем просто верить в то, что все идет по плану? по какому мать вашу плану? можно по пунктам? мы устали гадать
+20
-3
+17
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Marya Y
Что? Тягачёв в 2002 умылся, когда с эстафеты сняли женскую лыжную сборную, канадцам в ФК навесили второе золото, придавили Слуцкую ортистизмой Хьюз. И клятвенно рвал и метал - будут у нас спортивные юристы высшего качества, к следующим ОИ будут. И где? Жаль, в 2002 на ТВ зритель сидел рядом с Лазутиной - несколько раз порывался навешать президенту ОКР, да постеснялся Ларисы, не стал связываться. И спустя 21 год он снова свистит про победу - и снова из той же лужи? Молчал бы.
+16
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Duck Nightingale
Ответ SF_NY
"За три дня." А потом падение Баха.
Я даже могу показать, откуда Бах собирался на нас напасть
+13
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Veld
и так уже....сто-двести-триста лет безостановочных побед на радость всему миру и на счастье всем русским людям!
+7
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+5
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Savarona25
А что еще мог сказать человек, в свое время обучавший Самого катанию на горных лыжах и тем не менее отправленный в отставку со всех постов за позорный провал на Олимпиаде 2010? Но материальных благ успел унести в клювике немало. Которые и надо защищать.
+5
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SF_NY
Ответ Duck Nightingale
Я даже могу показать, откуда Бах собирался на нас напасть
а я дам гарантии Баху, если он к нам переедет , то ему ничего не будет.
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Dmitry_1986
Ответ Viks
В конечном итоге мы победим обязательно» --- Кого? Баха? Вагнера на него нашлём? Так его же уничтожили.
Не, он про украину
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Duck Nightingale
Ответ Veld
и так уже....сто-двести-триста лет безостановочных побед на радость всему миру и на счастье всем русским людям!
Жизнь - это вечная борьба. Человек может быть счастлив только в беззаветном служении государству. Смерть ради государства - кульминация истинного счастья.
+3
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JL JL
Наконец-то обнаружился виновник всех наших бед!
Бах!
Издевается и мучает нашу страну, хотя она самая великая в мире. По мнению, в частности, жителей Воркуты.
Мучает и издевается! Бах!
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Валя Юлина
Тягачев,который все сдал,это говорит)))
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Viks
В конечном итоге мы победим обязательно» --- Кого? Баха? Вагнера на него нашлём? Так его же уничтожили.
+2
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Христиан Юла
Конечно победим! После взятия города Вашингтона. А до него нужно пройтись по всей проклятой Европе и всех втоптать сапогами в прах! Огненная мечта Рудольфовича - медаль "За Взятие Вашингтона".
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leon01
Ты бы Бахнул как нибудь, вечерком и задумался бы о причинах и следствиях
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Dmitry_1986
Ответ Sergey Arutyunov
журналисты, пожалуйста, задайте ему и ему подобным вопрос: кого они собрались побеждать? весь мир? разум своего народа? логику? или всем просто верить в то, что все идет по плану? по какому мать вашу плану? можно по пунктам? мы устали гадать
Тут кстати просто. Побеждать собрались украину, путем раздела территории, где запад отойдёт полякам, венграм, может чего то румынам достанется. В составе РФ будет ещё несколько областей включающих выход к преднестровью. Окончанием СВО будет линия соприкосновения РФ и стран НАТО, котооые пополнят западные части бывшей украины. Как то так,план такой, если про украину говорить. И да, справедливости в мире нет, как ее не было в Ливии, Сирии, Ираке, так ее нет и сейчас.... Мир не справедлив, это было понятно очень очень давно....
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Черный Дворник
Ответ Dmitry_1986
Тут кстати просто. Побеждать собрались украину, путем раздела территории, где запад отойдёт полякам, венграм, может чего то румынам достанется. В составе РФ будет ещё несколько областей включающих выход к преднестровью. Окончанием СВО будет линия соприкосновения РФ и стран НАТО, котооые пополнят западные части бывшей украины. Как то так,план такой, если про украину говорить. И да, справедливости в мире нет, как ее не было в Ливии, Сирии, Ираке, так ее нет и сейчас.... Мир не справедлив, это было понятно очень очень давно....
да мы знаем, мир делили уже...
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Мари Хуан
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
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