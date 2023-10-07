Бах о рекомендациях МОК по допуску россиян: «Эти условия не подлежат обсуждению, мы не откажемся от них. Их необходимо строго соблюдать»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что МОК не откажется от рекомендаций по допуску россиян.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала заявление, в котором назвала выдвинутые МОК критерии допуска «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными». 

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации, и многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования были организованы без серьезных происшествий, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе.

Мы видим, что этот подход, с одной стороны, очень ясно дает понять, что мы осуждаем боевые действия и налагаем санкции на тех, кто несет за них ответственность, и в то же время в этих строгих условиях мы даем возможность атлетам соревноваться и внести свой вклад во взаимопонимание и мир.

Мы видели, что это получает все большую и большую поддержку.

Из России поступали некоторые комментарии по поводу этих условий. Поэтому позвольте мне еще раз подтвердить то, что мы сказали с самого начала – эти условия не подлежат обсуждению, мы не откажемся от них. 

Их необходимо строго соблюдать, чтобы придать этому подходу тот авторитет и поддержку, которыми он в настоящее время пользуется среди общественности, спортсменов и международного сообщества. Эту поддержку нужно зарабатывать изо дня в день», – сказал глава МОК. 

«У олимпийского движения светлое будущее, но мы сможем сделать его светлым только в том случае, если будем не только говорить об олимпийском девизе, но и жить согласно олимпийскому девизу – быстрее, выше, сильнее, вместе.

Я приглашаю вас жить под этим новым олимпийским девизом: становиться быстрее в быстро меняющемся мире, ставить перед собой более высокие цели и становиться сильнее, но этого мы сможем достичь только в том случае, если будем вместе и солидарны», – приводит слова Баха Inside the Games.  

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36 комментариев

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Андрей Балабаев
Так он же сам их и не соблюдает. Куча федераций не допускает вообще никого и им за это ничего нет. Видимо бах с немецкого переводится как женщина лëгкого поведения
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justbored
Ответ Донован хозяин НБА
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Пример персонажей вроде вас демонстрирует, что полная изоляция нам не угрожает ))
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AERN
МОК может со своими критериями идти в ( . )
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Виктор Войнов
После введения таких санкций и ограничений ну сразу же конфликт на спад пойдёт. Браво МОК
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aleshon
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Томас Бах лицемер если он будет подчиняться этим рекомендациям, то чемпионаты, мира, Европы и олимпийские игры будут обречены на смерть, сейчас все спонсоры уйдут. Потому что без России, больше стран будут отказываться от участия в соревнованиях, где нет России, и начнут выступать на наших стартах.
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venzo
А почему МОК допускает американцев, мелкобританцев, немцев, и французов, несмотря на то что эти натовские страны разрушили Ливию, Сирию, Ирак, Афганистан, и Югославию?
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All These Things I Hate
Ответ Донован хозяин НБА
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Урину не спрашивали
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СержМиранэн
Ответ ShadyL
как то пофиг. Я слышал то что нас наш братский Китай приглашает на Азиатские игры (правда ведь?), да и вообще мы все свое создаем и финансируем. зачем рваться на игры с вражеским западом?
зачем ты тут ? иди пиши на братский для тебя ресурс украины
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Фёдор Кузнецов
"Их необходимо соблюдать, чтобы придать им авторитет"
Какой у них может быть авторитет если какие то федерации им следуют, а какие то нет?
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Гусеконь
Про Израиль-то чего не спросили у него?
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СержМиранэн
Ответ Obdob
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зато украинские приезжают без приглашения
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Phideaux
Придёт время, сам же потом будет отменять свои же ограничения. И обоснование найдёт.
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maripous
Ну тогда так, как сказал Лавров: хотите выяснять отношения на фронтн, значит на фронте.
В принципе, это давно уже было ясно. Все будет решаться на фронте. Российский флаг вернется к нашей сборной, а сама сборная России вернется на международную арену только с победами российской армии. И никак иначе.
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Валерий Рзянин
Ответ AERN
МОК может со своими критериями идти в ( . )
Дважды. Сходить, выйти и ещё разочек туда же.
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And-Rover
Ответ Донован хозяин НБА
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Украинцы могут бойкотировать. Это будет почётно.
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Сергей48
Бах уже новый девиз придумал!?🤦‍♂️ а как же старый: «Спорт вне политики»?
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Marina Evelson
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Ответ aleshon
Томас Бах лицемер если он будет подчиняться этим рекомендациям, то чемпионаты, мира, Европы и олимпийские игры будут обречены на смерть, сейчас все спонсоры уйдут. Потому что без России, больше стран будут отказываться от участия в соревнованиях, где нет России, и начнут выступать на наших стартах.
кто например?
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АннаФ
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Хватит. Они всё новые и новые находят способы и причины чтобы лишить Россию флага и гимна.
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Евгений Шазиев
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Этот дурачкес не знает не знает, что "санкция" - этот одобрено резолюцией совбеза ООН. То бишь у неё д.б. номер и дата. Например, номер 45362, от 19.07.2016. Н и у одной санкции против России нет одобрения совбеза ООН. Они все незаконны.
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Огюст
От Баха одни бла , бла и никакой конкретики , а время идёт !
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юрий зайцев
Ответ Андрей Балабаев
Так он же сам их и не соблюдает. Куча федераций не допускает вообще никого и им за это ничего нет. Видимо бах с немецкого переводится как женщина лëгкого поведения
Бах в переводе с немецкого ,,ручей’’. Мокрый и пересыхающий со временем)))
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Доктор*
Ответ AlenaPayvina
А что теперь делатьс Израилем?!!
Понять и простить.
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Viks
Ответ Евгений Шазиев
Этот дурачкес не знает не знает, что "санкция" - этот одобрено резолюцией совбеза ООН. То бишь у неё д.б. номер и дата. Например, номер 45362, от 19.07.2016. Н и у одной санкции против России нет одобрения совбеза ООН. Они все незаконны.
А где ты, "умник" увидел слово "санкция"?
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remmor
Ответ Viks
Условия для российских спортсменов, а для федераций - рекомендации, ибо они не зависят от МОК.
Ну так если рекомендации - значит федерации им не обязаны следовать. Или таки условия?
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Alexander Prokofyev
Мне как-то тяжело сориентироваться в определяющем глобальном мнении наших болельщиков. Как выступят какие-нибудь наши функционеры, чиновники, что на олимпиаду не надо ехать, в комментариях начинается вой, что как так-то? Почему они решают за спортсменов. Если они говорят, что надо ехать, тоже крики, что мы предательски и позорно прогибаемся под Запад.
Если Бах, МОК выступят, что надо выполнять их требования, тоже все негодуют. Не поймёшь, кто за что.
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