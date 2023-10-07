Бах о рекомендациях МОК по допуску россиян: «Эти условия не подлежат обсуждению, мы не откажемся от них. Их необходимо строго соблюдать»

Томас Бах заявил, что МОК не откажется от рекомендаций по допуску россиян.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала заявление, в котором назвала выдвинутые МОК критерии допуска «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными».

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации, и многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования были организованы без серьезных происшествий, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе.

Мы видим, что этот подход, с одной стороны, очень ясно дает понять, что мы осуждаем боевые действия и налагаем санкции на тех, кто несет за них ответственность, и в то же время в этих строгих условиях мы даем возможность атлетам соревноваться и внести свой вклад во взаимопонимание и мир.

Мы видели, что это получает все большую и большую поддержку.

Из России поступали некоторые комментарии по поводу этих условий. Поэтому позвольте мне еще раз подтвердить то, что мы сказали с самого начала – эти условия не подлежат обсуждению, мы не откажемся от них.

Их необходимо строго соблюдать, чтобы придать этому подходу тот авторитет и поддержку, которыми он в настоящее время пользуется среди общественности, спортсменов и международного сообщества. Эту поддержку нужно зарабатывать изо дня в день», – сказал глава МОК.

«У олимпийского движения светлое будущее, но мы сможем сделать его светлым только в том случае, если будем не только говорить об олимпийском девизе, но и жить согласно олимпийскому девизу – быстрее, выше, сильнее, вместе.

Я приглашаю вас жить под этим новым олимпийским девизом: становиться быстрее в быстро меняющемся мире, ставить перед собой более высокие цели и становиться сильнее, но этого мы сможем достичь только в том случае, если будем вместе и солидарны», – приводит слова Баха Inside the Games.

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

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