Татьяна Тарасова: «Парижских клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются»
Татьяна Тарасова призвала оставить в покое парижских клопов.
В Париже, где летом 2024 года пройдет летняя Олимпиада, жители жалуются на нашествие постельных клопов.
Ранее Олимпийский комитет России в телеграм-канале задался вопросом, нужно ли российским спортсменам «при нынешних условиях кормить парижских клопов».
«Клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются.
Если кого-то и допустят, пусть сами спортсмены и федерации решают, ехать или нет», – сказала Тарасова.
Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады
Charlie Hebdo выпустил карикатуру о нашествии клопов перед ОИ-2024 в Париже. ОКР отреагировал: «Местных клопов вряд ли получится отстранить от состязания с клопами других стран»
Кмк, пора уже принять для себя, что ни в каком статусе наших на ОИ не будет в ближайшие лет несколько.
Парижане свои проблемы решат без нас.