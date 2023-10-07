Татьяна Тарасова: «Парижских клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

Татьяна Тарасова призвала оставить в покое парижских клопов.

В Париже, где летом 2024 года пройдет летняя Олимпиада, жители жалуются на нашествие постельных клопов. 

Ранее Олимпийский комитет России в телеграм-канале задался вопросом, нужно ли российским спортсменам «при нынешних условиях кормить парижских клопов». 

«Клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются.

Если кого-то и допустят, пусть сами спортсмены и федерации решают, ехать или нет», – сказала Тарасова.

Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады

Charlie Hebdo выпустил карикатуру о нашествии клопов перед ОИ-2024 в Париже. ОКР отреагировал: «Местных клопов вряд ли получится отстранить от состязания с клопами других стран»

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7 комментариев

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Katerina Sunny
Осталось только с Парижем клопами мериться.
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RusVector
Про Московских - это она про первый канал! Полностью поддерживаю, Татьяна Тольевна, клопы они еще те ...
+8
0
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Лия Романова
такой уровень журналистики, что уже не удивляешься в спортразделе заголовку о клопах
+5
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Елена Спирина
Смех сквозь слезы
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Кокич
Юрген Клопп вошёл в чат ©
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Маргарита В Сафронова
а, вот откуда костюм Насти Губановой... Репетирует.
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Olga.t
Черт знает что обсуждают...
Кмк, пора уже принять для себя, что ни в каком статусе наших на ОИ не будет в ближайшие лет несколько.
Парижане свои проблемы решат без нас.
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