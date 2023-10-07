Татьяна Тарасова: «Парижских клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются»

Татьяна Тарасова призвала оставить в покое парижских клопов.

В Париже, где летом 2024 года пройдет летняя Олимпиада, жители жалуются на нашествие постельных клопов.

Ранее Олимпийский комитет России в телеграм-канале задался вопросом, нужно ли российским спортсменам «при нынешних условиях кормить парижских клопов».

«Клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются.

Если кого-то и допустят, пусть сами спортсмены и федерации решают, ехать или нет», – сказала Тарасова.

Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады

Charlie Hebdo выпустил карикатуру о нашествии клопов перед ОИ-2024 в Париже. ОКР отреагировал: «Местных клопов вряд ли получится отстранить от состязания с клопами других стран»