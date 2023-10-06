Charlie Hebdo выпустил карикатуру о нашествии клопов перед ОИ-2024 в Париже. ОКР отреагировал: «Местных клопов вряд ли получится отстранить от состязания с клопами других стран»

Теги происшествия фото ОКР Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру о нашествии клопов перед ОИ-2024 в Париже.

Ранее жители французской столицы пожаловались на нашествие постельных клопов. В 2024 году в городе пройдут летние Олимпийские игры.

«Клопы – наша единственная надежда на медали Олимпиады-2024!» – говорится в анонсе к выпуску журнала Charlie Hebdo от 4 октября.

Телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР) позднее сделал репост с этой карикатурой.

«Неоднократно говорилось, что в Париже в связи с внутриполитической обстановкой ожидаются сложности с организацией мер безопасности для официальных делегаций.

Теперь оргкомитет Игр «Париж-2024» столкнулся с новыми вызовами – стремительно ухудшающимися санитарными условиями.

Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран.

При этом остается вопрос – а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов…» – говорится в публикации от пресс-службы ОКР.

Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады

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25 комментариев

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Varvar27
Какие же клопы крутые
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гилберт
Ответ Varvar27
Какие же клопы крутые
Ты опередил несколько сотен человек.
+8
-1
+7
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s3mp3riuv3nis
Райский сад оказался клоповником и крысятником)
+7
-1
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ivan Morozov 20
Ответ Пашка Донофф
По моему у них с крысами еще бОльшие проблемы уже несколько лет
клoпы и крыcы это прежде всего следствие мигрaциoнной политики
+5
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Вадим flanec
Ахахахахахп. Ничего не скажешь круто постебались.
+6
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remmor
Париж клоповник, набитый крысами, мигрантами и преступниками. Прекрасная будет олимпиада
+3
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di Malkovich
Ответ Пашка Донофф
По моему у них с крысами еще бОльшие проблемы уже несколько лет
Несколько сотен лет
+3
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shooter77
Там у них альтернативные символы олимпиады вовсю популярность набирают)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQucNf5cpgu98OJtqic5D5G7lrQgWBkJ45biw&usqp=CAU
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remmor
Ответ shooter77
Там у них альтернативные символы олимпиады вовсю популярность набирают) https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQucNf5cpgu98OJtqic5D5G7lrQgWBkJ45biw&usqp=CAU
думаю к началу олимпиады станут основными
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Suvlehim Takaz
Ответ Пашка Донофф
По моему у них с крысами еще бОльшие проблемы уже несколько лет
Просто народ не в теме: в Париже всегда были проблемы с крысами и клопами)

Хотя, конечно, клопы в поездах TGV, где билет может стоить под две сотни Евро - это немного перебор.
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brace
Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции по клопам задумался.
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filippa
Ответ remmor
Париж клоповник, набитый крысами, мигрантами и преступниками. Прекрасная будет олимпиада
ввж понимаете что это вме русские виноваты. боевые клопы ввп
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remmor
Ответ s3mp3riuv3nis
Райский сад оказался клоповником и крысятником)
Посмотрим что дальше будет. Блохи, вши, холера?
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remmor
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Как же они доставали меня на первом курсе каждую ночь! 😖На парах невозможно было сидеть и выдерживать этот зуд по всему телу. Уже перед новогодними каникулами узнал про КОРБОФОС. Развел пару таблеток на две полторашки и пролил все углы в комнате. После этого ни одного клопа не встретил. А вот тараканам всё было нипочём. Так и жили вместе 4 года. Но они дружелюбнее клопов😆
какой ты дружелюбный сосед, столько друзей было
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s3mp3riuv3nis
Ответ Водяра
Щас мусульмане налетят.
а может украинцы?)
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filippa
Ответ ivan Morozov 20
клoпы и крыcы это прежде всего следствие мигрaциoнной политики
может всетаки антисанитарии ?
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Санитар-волк
Ну, ОКР только и остаётся, что клопов, собратьев своих, обсуждать. Иного прока с него всяко нет.
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schwein
Шутка слишком длинная, пока дочитаешь уже не смешно.
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velosipedin
мультикультурализм дело такое
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El Fenomeno 9️⃣
Как же они доставали меня на первом курсе каждую ночь! 😖На парах невозможно было сидеть и выдерживать этот зуд по всему телу. Уже перед новогодними каникулами узнал про КОРБОФОС. Развел пару таблеток на две полторашки и пролил все углы в комнате. После этого ни одного клопа не встретил. А вот тараканам всё было нипочём. Так и жили вместе 4 года. Но они дружелюбнее клопов😆
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Пашка Донофф
По моему у них с крысами еще бОльшие проблемы уже несколько лет
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