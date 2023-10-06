Charlie Hebdo выпустил карикатуру о нашествии клопов перед ОИ-2024 в Париже. ОКР отреагировал: «Местных клопов вряд ли получится отстранить от состязания с клопами других стран»

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру о нашествии клопов перед ОИ-2024 в Париже.

Ранее жители французской столицы пожаловались на нашествие постельных клопов. В 2024 году в городе пройдут летние Олимпийские игры.

«Клопы – наша единственная надежда на медали Олимпиады-2024!» – говорится в анонсе к выпуску журнала Charlie Hebdo от 4 октября.

Телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР) позднее сделал репост с этой карикатурой.

«Неоднократно говорилось, что в Париже в связи с внутриполитической обстановкой ожидаются сложности с организацией мер безопасности для официальных делегаций.

Теперь оргкомитет Игр «Париж-2024» столкнулся с новыми вызовами – стремительно ухудшающимися санитарными условиями.

Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран.

При этом остается вопрос – а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов…» – говорится в публикации от пресс-службы ОКР.

Парижане жалуются на нашествие клопов. Власти не беспокоятся, что ситуация может негативно повлиять на проведение Олимпиады