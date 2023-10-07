Михаил Мамиашвили: «Нам надо поскорее определиться с Олимпиадой. Если не едем, жизнь на этом не заканчивается»
Глава Федерации борьбы России призвал ОКР определиться с позицией по Олимпиаде.
«Нам надо поскорее определиться. Если мы принимаем решение и свертываем всю программу подготовки к Олимпиаде, то никаких проблем, потому что это тоже решение. Тогда нужно перенаправить все на внутренние мероприятия, но решить надо здесь и сейчас.
Если не едем на Олимпиаду, жизнь на этом не заканчивается. Кому-то может понравиться такое решение, а кому-то – нет.
Да, для многих спортсменов решение не ехать на Олимпиаду будет губительным. У меня не было никаких обид на то, что я не участвовал в Олимпиаде 1984 года, потому что понимал, что я – часть великой страны.
Мне хотелось выступить на Олимпийских играх, но жизнь продолжилась. Иногда есть более важные ценности», – сказал Михаил Мамиашвили.
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