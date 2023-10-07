Михаил Мамиашвили: «Нам надо поскорее определиться с Олимпиадой. Если не едем, жизнь на этом не заканчивается»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Михаил Мамиашвили Париж-2024 Р-Спорт Борьба

Глава Федерации борьбы России призвал ОКР определиться с позицией по Олимпиаде.

«Нам надо поскорее определиться. Если мы принимаем решение и свертываем всю программу подготовки к Олимпиаде, то никаких проблем, потому что это тоже решение. Тогда нужно перенаправить все на внутренние мероприятия, но решить надо здесь и сейчас.

Если не едем на Олимпиаду, жизнь на этом не заканчивается. Кому-то может понравиться такое решение, а кому-то – нет.

Да, для многих спортсменов решение не ехать на Олимпиаду будет губительным. У меня не было никаких обид на то, что я не участвовал в Олимпиаде 1984 года, потому что понимал, что я – часть великой страны.

Мне хотелось выступить на Олимпийских играх, но жизнь продолжилась. Иногда есть более важные ценности», – сказал Михаил Мамиашвили

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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4 комментария

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Биомеханоид
Это кого это гражданин Мамиашвили подгоняет?
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Сергей
Мне нравятся такие набросы несмелые с ожиданием мнения вождя. А уж потом хором в унисон .
+1
0
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Kuryanin
Как Папунаишвили скажет, так и будет.
+1
-1
0
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