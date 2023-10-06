Татьяна Тарасова: «Мы сможем заменить Олимпийские игры внутренними соревнованиями. По качеству не упадем»

Татьяна Тарасова считает, что Олимпиаду можно заменить внутренними турнирами.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году, зимние – в 2026-м в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Не вижу причин, чтобы нас допустили до следующего зимнего цикла Игр. У них своя линия поведения, и они совершенно к нам относятся недружественно.

Трагедия ли пропуск Игр в Париже? Нет, не трагедия. Но это очень грустно. Грустно за наших спортсменов и тренеров, которые положили годы, чтобы побеждать на Олимпиаде. Нас закапывают, но мы будем откапываться и победим.

Мы сможем заменить Игры внутренними соревнованиями. По качеству мы не упадем», - сказала заслуженный тренер СССР.

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