Татьяна Тарасова: «Мы сможем заменить Олимпийские игры внутренними соревнованиями. По качеству не упадем»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 Олимпиада-2026 Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Олимпиаду можно заменить внутренними турнирами.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году, зимние – в 2026-м в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Не вижу причин, чтобы нас допустили до следующего зимнего цикла Игр. У них своя линия поведения, и они совершенно к нам относятся недружественно.

Трагедия ли пропуск Игр в Париже? Нет, не трагедия. Но это очень грустно. Грустно за наших спортсменов и тренеров, которые положили годы, чтобы побеждать на Олимпиаде. Нас закапывают, но мы будем откапываться и победим.

Мы сможем заменить Игры внутренними соревнованиями. По качеству мы не упадем», - сказала заслуженный тренер СССР.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

6 комментариев

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Lapo Elkann
Единственный путь провести альтернативные турниры , если спорт превратить в шоу, но тогда падает уовень. Это уже не спорт высших достижений. Без межд. стартов никак.
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Shveddka
Никогда бы не подумала, что "Мордовские узоры" и турнир "Памяти Черномырдина" по статусу равны Олимпийским Играм....А оно вишь чо🤔
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Rumov
Не упадем. Уймись старуха. Надоела и задолбала. Или тупая совсем, или за дураков тут всех считаешь?
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Анатолий Magicbrain
Татьяна Анатольевна, Бог с ними с соревнованиями, вам уже лекарств начинает не хватать, а отечественной замены не предвидется. Падение тут безызбежно
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